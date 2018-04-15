陸學者解析 美英法空襲 北京不會選邊站

2018年04月15日 01:09 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

針對美英法三國未經聯合國授權即聯手空襲敘利亞，大陸外交部指責，這違反國際法原則和基本準則，敦促有關方面回到國際法框架內，通過對話協商解決問題。大陸國關學者表示，北京當局也不會貿然選邊站，除非美軍欲實質接管敘利亞當局，但這可能性很小。

大陸外交部表示，大陸一貫反對在國際關係中使用武力，主張尊重各國的主權、獨立和領土完整。任何繞開安理會採取的單邊軍事行動都有悖《聯合國憲章》的宗旨和原則，違反國際法原則和基本準則，也將給敘利亞問題增添新的複雜因素。

談及美軍的空襲行動，長期關注中美俄關係的察哈爾學會高級研究員鄧聿文指出，從法律層面看，大陸當然堅決反對美英法三國對敘利亞進行任何軍事打擊行動；畢竟該場空襲從未獲得聯合國安理會同意，大陸更不會公開表態支持。

不過，撇開空襲行動合法性來說，就現在敘利亞問題難解情況下，北京當局也不可能在美俄間選邊站。鄧聿文強調，敘利亞問題錯綜複雜，大陸過去一貫就是採取不介入態度，維持中立的立場，眼下更不可能往火坑跳。

鄧聿文直言，本月10日華盛頓方面曾在聯合國安理會上提出「調查敘利亞懷疑化武襲擊」的決議草案，當時15個安理會成員國，除俄國及玻利維亞投下反對票，而向來在諸多議題與俄站在同一陣線的大陸，卻投下棄權票。這種「不表態」已說明一切。

「當然北京也不可能全無底線」，鄧聿文認為，北京當局在敘利亞問題上至少有一個明顯的紅線，即不會同意美軍藉相關軍事行動，接收阿塞德政府，實質占領敘利亞。

大陸外交部直屬智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱也稱，美軍若想要實質接收敘利亞政府，第一個不答應就是俄羅斯，但相信華盛頓方面也不會如此冒進，至少美國防部長馬提斯已表明，空襲「僅此一波」。

(中國時報)