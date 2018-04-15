新聞透視－陸打「模糊牌」 漁翁得利

2018年04月15日 01:09 中國時報 陳柏廷

北京對美英法聯手空襲敘利亞態度模糊，葫蘆裡賣什麼藥？先前聯合國表決，陸未與俄羅斯站一起，只投「棄權票」，充分保留叫牌空間；而美俄因敘利亞問題交惡，北京則成雙方拉攏對象「左右逢源」。至於美自陷敘利亞泥沼，既分散對陸打貿易戰精力，對台灣問題更分身乏術。這場空襲行動，北京當局堪稱鷸蚌相爭得利的漁翁。

美英法這場閃電式空襲行動，毋庸置疑惹毛阿塞德政府背後盟友俄羅斯，但相對俄羅斯強硬反對，大陸對這場空襲的曖昧態度，恐怕更引發外界關注。

從大陸外交部回應來看，雖表明反對武力，反對違反國際法的單邊軍事行動，但對具體空襲行動僅稱盼各方「政治解決」問題，隻字未見「侵略」說詞，再次凸顯大陸對敘利亞問題一貫不介入態度，及「表面反對」空襲的模糊立場。

平心而論，北京當局打出「模糊牌」，自有其如意算盤；既可保證自身不捲入敘利亞泥沼，還可多方取利。從本周的聯合國安理會的表決中，就可看出端倪。

華盛頓10日在聯合國安理會提出「調查敘利亞懷疑化武襲擊」決議草案，表決時，向來與俄國站同一陣線的北京竟投下「棄權票」。當4月初美國總統川普力邀俄國總統普丁訪美，此一舉措恰好提醒莫斯科，中俄不會事事同調，保留北京叫牌空間。

此外，這場空襲行動將使美俄關係進一步惡化；這形同美國再次主動將俄羅斯推向大陸懷抱，與此同時，華盛頓與莫斯科雙方也亟需拉攏北京，爭取北京力挺。換言之，大陸在美俄間可說「左右逢源」，成為關鍵第三方。

更重要的是，當中美貿易戰打得火熱之際，川普發動聯軍空襲，只會讓美國深陷敘利亞問題之中，此時分身乏術的華盛頓自然難傾全力與北京續打貿易戰，更不用說續打「台灣牌」。

可以預期的是，無論敘利亞情勢如何激烈，北京當局仍將維持「隔山觀虎鬥」的戰略；在「無招勝有招」的情況下，北京眼下已成最大贏家。

(中國時報)