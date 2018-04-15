國際油金價大漲 可能續衝高

受敘利亞局勢影響，國際油價、金價連創新高。（美聯社資料照片）

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中國時報
／綜合報導

受敘利亞緊張局勢升高影響，國際油價一周大漲近9％，創8個月來單周最大漲幅，13日一度衝到3年來新高，達到每桶67.76美元。黃金現貨也改寫兩個半月來新高，漲至每盎司1365.40美元。

市場預期，原油短期反彈邏輯或還將強化，預計下周開盤黃金和油價可能進一步走高，但長期來看主導油價的核心邏輯仍是供需，一旦中東緊張局勢緩解，風險情緒的下降也將很快使油價出現快速回調。

敘利亞並不是產油大國，但其所處的地理位置十分關鍵，不僅鄰近都是中東主要產油國，更重要的是它靠近許多世界原油運輸管道和海上航線，其中涉及到一條非常重要的原油運輸管道「伊斯蘭管道」，這條管線，攸關中東每年向歐洲出口153.3萬噸原油，微妙的地位、經濟利益的糾葛，讓敘利亞動見觀瞻。

俄羅斯力挺阿塞德政權，除了雙方淵源深厚，普丁清楚，一邊是能源豐沛的的中亞與中東，一邊是能源需求孔急的歐洲市場，只要在敘下對棋，就可影響區域內任何產油國。

此外，俄長期提供對方金援與軍援，敘第二大港塔爾圖斯更是俄國海外唯一軍事基地，以及在中東、東地中海、南印度洋的戰略支撐點；保住阿塞德，才能保住塔爾圖斯，而保護阿塞德政權，就等於捍衛俄羅斯國家安全。

(中國時報)

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