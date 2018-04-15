支持對敘制裁 提供人道救援

2018年04月15日 01:09 中國時報 曾薏蘋 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

針對最新區域及中東情勢發展，總統蔡英文昨召開國安高層會議作出四點裁示，包括請國防部密切掌握解放軍動態，秉持不挑釁、不怯敵原則保衛國家，此外，亦針對中東局勢可能影響物價及股市穩定，也指示相關部會預擬應變措施。

蔡英文昨天下午邀集行政院副院長施俊吉、國安會祕書長李大維、國防部長嚴德發、外交部長吳釗燮、國安局長彭勝竹、陸委會主委陳明通等人，召開國安高層會議，除聽取國防、外交與情治部門報告解放軍最新動態，也針對敘利亞化武攻擊平民後的國際情勢分析及政府因應對策進行研議。

總統在會中作出四點裁示，第一、就解放軍動態，請國防部加強周邊海、空域的情勢掌握，持續現有戰備，秉持不挑釁、不怯敵之原則，保衛國家領空、領海，並針對不實資訊，即時因應，以安定民心。

第二、媒體平台上各項未經主管機關證實的國安訊息，主管機關務必即時掌握，即時提供正確資訊。

第三、對於敘利亞政權以化武攻擊平民的暴行，我政府基於遵守國際公約禁止使用化學武器，強烈反對並譴責，並支持國際社會採取必要制裁行動。未來亦將持續與國際社會共同提供人道救援。

第四、針對周邊與中東安全情勢可能造成的社會經濟影響，預擬各項應變措施以維持物價與股市穩定。

(中國時報)