居民殷盼 不再伴著炮火醒來

2018年04月15日 01:09 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

有人將一幅繪有美國總統川普的圖畫黏貼在一隻狗身上。（法新社）

敘利亞時間14日清晨4點，美英法發動聯合空襲，圖為聯軍飛彈光跡劃過敘利亞首都大馬士革的天際線。（美聯社）

美國、英國與法國採取協同軍事行動，懲罰敘利亞政府軍以化武攻擊平民的暴行。敘國首都大馬士革當地14日凌晨4時許，舊城區居民在睡夢中遭巨大爆炸聲響驚醒，不禁埋怨「又爆炸了，已記不清多少次在這樣的響聲中醒來…」。空襲過後，若干大馬士革民眾湧上街頭，抗議美與盟邦的「侵略行動」，並表達對巴夏．阿塞德總統及其政權的支持。

爆炸聲響 民怨「又來了」

據身在敘國首都大馬士革的各國媒體記者描述，14日黎明破曉前數小時，大馬士革居民遭一系列威力強大的爆炸聲響驚醒，穿著睡衣就匆匆跑到陽台或頂樓探望究竟，而赫然映入眼簾的是，劃過天際的來襲飛彈與防空炮火造成首都的天空一片通紅。

戰機飛越的轟然鳴響與彈襲的爆炸聲響此起彼落，持續約45分鐘。大馬士革北區與東區竄升起陣陣濃煙。居民馬席爾悲嘆說：「內戰7年多來，敘利亞人已習慣爆炸和衝突，但這不意味我們能忍受無端的軍事打擊，但願未來旭日再度升起時，大馬士革人不再伴著隆隆炮火醒來。」

習慣衝突 難忍無端攻擊

大陸新華社記者指出，空襲過後的大馬士革，「民眾情緒平靜，秩序基本如常」。但清晨6時許，約有上百民眾，有的騎乘腳踏車，有的步行，有的開車，紛紛聚集到大馬士革市中心廣場，聲援敘利亞政府和軍隊，其中部分人甚至沒換掉睡衣，就迫不及待上街。這造成了廣場附近交通阻塞，不少年輕人從汽車中探出頭來自拍，而軍方人員則觀看著廣場的動靜。

在大馬士革地標建築倭馬亞廣場上與周邊，出現許多噴上敘國國旗紅白黑三色的汽車，透過擴音設備播放愛國歌曲。亦有人激情地揮舞國旗。有民眾高呼支持阿塞德總統與軍方的口號，還有人大喊「真主保護著大馬士革」。軍人則比出勝利手勢回應。民眾接著又熱烈按鳴喇叭及鼓掌。

湧上街頭 抗議聯軍侵略

來到廣場聲援的大馬士革大學生法德，手舉支持政府旗幟高喊：「這種侵略不會動搖我們的意志，也不會擊垮我們的信念！敘利亞軍隊一定能夠戰勝所有陰謀，保衛我們的人民！」

30歲的通勤上班族札卡利亞，平常天未亮就從幾十公里外趕赴首都上班。而14日清晨一路上異常不平靜，戰鬥機不斷呼嘯而過。他抱怨說：「大馬士革好不容易局勢平穩了，現在又遭到空襲，安寧的日子到底什麼時候能來？」

正在大馬士革訪問的俄羅斯國會議員也向俄羅斯衛星通訊社表示：「我們在大馬士革市中心，有民眾手持國旗聚集在廣場上，很多汽車懸掛國旗並播放愛國歌曲，在街道上穿梭，他們以此來表達自己的憤怒，抗議美國及其盟友的侵略行動。」

(中國時報)