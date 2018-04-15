敘遭百彈空襲 俄稱71枚被攔截

2018年04月15日 01:09 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美英法3國14日凌晨聯合對敘利亞發射100餘枚飛彈，轟炸化武相關設施，懲罰阿塞德政府涉嫌用化武殺死無辜平民。但俄羅斯軍方同日指出，敘國成功攔截大部分飛彈，西方猝然空襲並未造成平民或軍隊傷亡。

俄羅斯軍方發言人魯茨科伊14日在莫斯科的新聞簡報會上說，「根據初步消息，美國及其盟國對敘利亞發射包括戰斧在內共103枚巡弋飛彈，但敘國防空部隊成功擊落其中71枚。敘國的平民和軍隊都安然無恙」。不過五角大廈當天表示，對敘行動「成功擊中每個目標」。

魯茨科伊表示，敘利亞擁有的S-200及山毛櫸飛彈等防空系統雖係蘇聯時期製造，但已經過俄方「徹底檢修」。這次空襲並未造成傷亡，更是凸顯「敘利亞軍隊受我國專家訓練而成的傑出戰技」。

魯茨科伊進一步指出，由於西方下重手，俄方可能重新考慮提供敘利亞更強大的S-300防空系統。俄國在敘國的空、海軍基地均部署S-300甚至更先進的S-400防空系統。

俄國宣稱西方飛彈攻擊並未造成死傷，但敘利亞方面報告卻略有不同。「敘利亞阿拉伯新聞社 」（SANA）報導，瞄準荷姆斯一軍事基地的飛彈遭攔截後偏離原路徑，造成3名平民受傷。俄羅斯衛星通訊社則指出，根據敘利亞總參謀部消息，英美法一共對敘目標發射約110枚飛彈。

(中國時報)