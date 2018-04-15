為正義而戰？ 川普圖轉移焦點

大馬士革附近「敘利亞科學研究中心」被炸成廢墟，幾名敘國官兵正在查看。（法新社）

友善列印
中國時報
／華盛頓14日電

美國總統川普在西方的「黑色星期五」（13日周五）晚上布達美國已與英國、法國聯合對敘利亞發動襲擊。此情此景，讓人想起當年美英聯手對伊拉克動武，但敘利亞和當前的中東局勢，遠比伊拉克戰爭時複雜。

相較去年4月川普政府首次對敘利亞發動突擊，此次出擊規模也更大。聲稱美國不會無限期駐留敘利亞的川普，為何在此時發動攻擊，真的是為正義而戰嗎？

美英法3國此次聯合出擊敘利亞，引述的主要原因都是無法容忍敘利亞阿薩德政府濫用化武，背後則有一個共同的目標─俄羅斯。英國必須反擊俄國在英國國土無忌憚使用化學毒品進行謀殺；擁有歐洲穆斯林人口最多的法國，唯恐在普丁支持下阿塞德政權和中東局勢將不利於法國。

至於美國，反恐戰爭在剿清敘利亞境內的激進組織「伊斯蘭國」（IS）後，已告一段落，但以反恐之名介入敘利亞的美國和俄羅斯，分別支持敵對的軍政府和反叛軍，把局勢變更複雜危險。

川普剛啟用主戰派的波頓出任國安顧問，好戰情緒得到充分迎合外，被私務和內政搞的焦頭爛額的川普，藉此正可轉移焦點。

「通俄門」特別檢察官穆勒領導的調查小組本周突襲搜索川普私人律師柯恩辦公室，柯恩支付聲稱與川普發生性關係的AV女星丹尼爾斯13萬元封口費，柯恩像是川普的虛擬保險庫，穆勒此舉，仿如在川普家門口投下炸彈，勢將成為川普最憂慮的事。

聯邦調查局（FBI）前局長柯米回憶錄上市，白宮發動了一批川普的「忠誠者」反擊，連白宮發言人桑德斯都加入行列稱，「開除柯米是總統做的最好的決定。」柯米新書此刻出版，對川普不啻雪上加霜。

美國11月期中選舉將至，川普亟欲拉抬自己和共和黨支持率。共和黨若無在11月期中選舉出勝，川普面臨彈劾的機率大增。

川普對敘利亞發動襲擊，或可暫時重建美國強國形象，稀釋他在國內面臨的壓力，但實質效應和後果，尚待觀察。

(中國時報)

敘遭百彈空襲 俄稱71枚被攔截 俄雄風不再 恐無與聯軍開戰本錢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。