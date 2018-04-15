為正義而戰？ 川普圖轉移焦點

2018年04月15日 01:09 中國時報 江靜玲 ／華盛頓14日電 ／華盛頓14日電

美國總統川普在西方的「黑色星期五」（13日周五）晚上布達美國已與英國、法國聯合對敘利亞發動襲擊。此情此景，讓人想起當年美英聯手對伊拉克動武，但敘利亞和當前的中東局勢，遠比伊拉克戰爭時複雜。

相較去年4月川普政府首次對敘利亞發動突擊，此次出擊規模也更大。聲稱美國不會無限期駐留敘利亞的川普，為何在此時發動攻擊，真的是為正義而戰嗎？

美英法3國此次聯合出擊敘利亞，引述的主要原因都是無法容忍敘利亞阿薩德政府濫用化武，背後則有一個共同的目標─俄羅斯。英國必須反擊俄國在英國國土無忌憚使用化學毒品進行謀殺；擁有歐洲穆斯林人口最多的法國，唯恐在普丁支持下阿塞德政權和中東局勢將不利於法國。

至於美國，反恐戰爭在剿清敘利亞境內的激進組織「伊斯蘭國」（IS）後，已告一段落，但以反恐之名介入敘利亞的美國和俄羅斯，分別支持敵對的軍政府和反叛軍，把局勢變更複雜危險。

川普剛啟用主戰派的波頓出任國安顧問，好戰情緒得到充分迎合外，被私務和內政搞的焦頭爛額的川普，藉此正可轉移焦點。

「通俄門」特別檢察官穆勒領導的調查小組本周突襲搜索川普私人律師柯恩辦公室，柯恩支付聲稱與川普發生性關係的AV女星丹尼爾斯13萬元封口費，柯恩像是川普的虛擬保險庫，穆勒此舉，仿如在川普家門口投下炸彈，勢將成為川普最憂慮的事。

聯邦調查局（FBI）前局長柯米回憶錄上市，白宮發動了一批川普的「忠誠者」反擊，連白宮發言人桑德斯都加入行列稱，「開除柯米是總統做的最好的決定。」柯米新書此刻出版，對川普不啻雪上加霜。

美國11月期中選舉將至，川普亟欲拉抬自己和共和黨支持率。共和黨若無在11月期中選舉出勝，川普面臨彈劾的機率大增。

川普對敘利亞發動襲擊，或可暫時重建美國強國形象，稀釋他在國內面臨的壓力，但實質效應和後果，尚待觀察。

(中國時報)