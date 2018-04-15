俄雄風不再 恐無與聯軍開戰本錢

2018年04月15日 01:09 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

美英法三國空襲敘利亞，俄國強烈譴責，並聲稱俄軍正密切監控美軍行動，然而若以俄國實際可動用的兵力與武器看，俄國缺乏與美英法在敘利亞正面衝突的本錢。

俄軍方人士稱，俄軍目前正在地中海東部海域從海下、海面和空中多方面密切監控美國和北約國家在敘利亞的打擊行動。

澎湃新聞此前報導，俄軍目前陸、海、空三方面進入「戰備」狀態。俄羅斯部署在敘利亞的S-400和其他陸基防空飛彈系統提高了戰備等級；俄海軍在地中海東部的潛艇也處於一級戰備狀態；2架蘇-30SM戰機在地中海地區進行巡航，以監視這一地區美艦的活動。

然而，俄羅斯海軍受限於地理，北方艦隊和波羅的海艦隊若想開赴敘利亞支援，必須經過英國控制的直布羅陀海峽，萬里外的太平洋艦隊更不可能前來，果真開戰，俄軍四大艦隊只有黑海艦隊能參戰。

如今黑海艦隊的水面主力艦只有1艘服役35年的巡洋艦，1艘服役49年的驅逐艦，2艘服役快40年的巡防艦，只有3艘巡防艦是本世紀服役的新艦。整個艦隊總共只有7艘水面主力艦外加7艘基洛級潛艇。

儘管英法近年也不斷裁減海軍規模，但相較於面積遼闊的俄羅斯，英法更有能力集中兵力，而兩國任一國的海軍兵力，都遠在黑海艦隊之上。美國除了在西班牙常駐4艘神盾驅逐艦，杜魯門號航母及5艘神盾艦也正前往中東與地中海，光靠這些美艦，黑海艦隊就難以抵擋。

陸軍方面，俄國最近地中海的南方軍區只有3個師，美軍扣除常駐亞太的部隊，共有9個現役的陸軍師和2個陸戰師可靈活動用。

俄羅斯肯定不滿美英法空襲敘利亞，但除非3國有更進一步舉動，否則俄軍不可能與他們交火，因為沒有這個家底與能力。

(中國時報)