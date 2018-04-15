聯軍意在警告震懾 不會擴大衝突

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中國時報
／綜合報導

美、英、法3國同步對敘利亞發動精準空襲，儘管飛彈數量較去年倍增，不過行動相對克制，只鎖定與化學武器相關的目標，也極力避免傷及俄國與伊朗在敘國的據點與人員（以免兩國捲入擴大戰事），加上聯軍強調只會「打一波」（除非敘國總統阿塞德繼續動用化武攻擊百姓），種種跡象看來，攻勢不太可能擴大，外界揣測第三次世界大戰山雨欲來是言過其實。

英國《衛報》評論稱，俄羅斯與美國一樣，極力避免直接衝突，因為今天的俄羅斯軍事實力遠不及美國，儘管措詞狠硬，卻只是敢言不敢動手的紙老虎。就算俄國想報復，也可能透過網路攻擊形式，而非直接和美國開戰。

評論指出，美國也不想擴大衝突，這次空襲，意在警告與震懾，同時也安撫沙烏地阿拉伯與以色列兩個中東盟友。外界擔心全球瀕於世界大戰邊緣，但這次空襲充其量只是去年行動的升級版，絕非大戰的前奏曲。

這次攻擊，川普事前不斷放話，指敘國當局對平民使用化武，與俄羅斯脫不了干係。事實上，美國不僅在空襲前透過專線事先知會俄方，空襲目標也經過精心挑選，刻意避開所有俄方人員與設備所在地。

美國參謀長聯席會議（JCS）主席鄧福德與國防部長馬提斯強調，美方無意進一步涉入敘國內戰，「挑選的目標都是為了削弱敘國戰爭機器製造化武的能力，（美方）不想擴大目標設定」。

(中國時報)

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