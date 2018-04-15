中研院士、反管學者 赴陸兼職

教育部卡管案不斷延燒，前中研院副院長王汎森（左）與曾任行政院科技會報辦公室執行祕書的台大電機系教授陳炳煇（右），接連爆出赴陸兼職。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

管中閔當選台大校長3個多月，教育部以其大陸大學兼職為由，始終不願頒布校長證書，隨後爭議不斷延燒，不只爆出內政部長葉俊榮赴陸多所大學講學，甚至前中研院副院長王汎森也掛名山東聊城大學兼職教授，而曾任行政院科技會報辦公室執行祕書的台大電機系教授陳炳煇，也在寧波大學擔任客座教授。

7人兼職山東大學教授

點進山東大學歷史文化與旅遊學院官網上「師資隊伍」的「外聘教授」項目上，出現王汎森的姓名，在2004年受聘為該院兼職教授。王也是台大校長參選人之一，但第一輪遴選就出局。

對此，王汎森表示，山東聊城是台大前校長傅斯年的故鄉，有感傅斯年對學界貢獻，山東聊城大學曾在2014年舉辦「傅斯年與新文化運動學術研討會」，多名台灣歷史學者也受邀出席，在研討會結束後，山東聊城大學為與會學者拍照，隨即邀請7名台灣教授們擔任該校兼職客座教授。

王汎森說，山東聊城大學邀請台灣教授擔任兼職客座教授，不只沒有事先通知，更沒有與台灣教授們商量，但山東聊城大學很熱情，大陸學界更有意重新認識傅斯年，讓台灣老師們難以婉拒陸方邀約，但之後與山東聊城大學即無聯繫，沒有獲得任何報酬，也沒有去授課。

陳炳煇強調未拿經費

台大電機系教授陳炳煇日前稱，2010年曾接獲廈門大學聘任客座講座教授，並向台大申請，卻在當時被教育部打回票，不能理解為何管中閔能在大陸大學兼職？

不過，陳炳煇在2006年即獲得寧波大學聘任為客座教授，依照寧波大學官網指出：「2月27日下午，我校舉行客座教授聘任儀式，聘任台灣大學陳炳煇教授為我校客座教授。」副校長趙伐在受聘儀式上代表學校向陳教授頒發了聘書並為其佩戴寧波大學校徽。

對此，陳炳煇回應，廈門大學與寧波大學狀況不同，廈大有提供經費，並在當時要求得去兩個月，每年可提供人民幣10萬元的報酬，因此他向台大申請，台大詢問教育部後並未獲准。

至於寧波大學則列為客座教授，主要透過祖籍為寧波的台大機械系教授推薦，不過寧波大學並未提供經費，所以未將此案報到台大校方，但他強調：「若教育部認為寧波大學不行，我也欣然接受。」

(中國時報)

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