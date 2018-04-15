台大遴委會嗆 請尊重決議

2018年04月15日 01:09 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

管中閔僅以臉書20字回應。（本報資料照片）

教育部長潘文忠辭職聲明火力全開，矛頭指向台大。台大校長遴選委員會表示，一月底加開的遴委會議開了七小時，絕非潘部長辭職聲明中的「模糊帶過」。另有關管中閔在大陸兼職的疑慮，於三月的臨時校務會議也已由人事室澄清，其並非遴委會職權。「遴委會尊重教育部長潘文忠的個人決定，但也建請教育部尊重遴委會的決議，維護依法行政及大學自治的核心價值。」

大學自主聯盟召集人、台大教授周崇熙表示，很遺憾也很感謝潘文忠這一陣子的努力，但還是希望潘文忠及繼任者多理解一下憲法及大學法中對於大學自治的意義，否則這件事情還是不會落幕，繼任部長又要重新了解這件事情，更耗時間，也會繼續磨損台大的能量。

台灣大學主任祕書林達德則呼籲，希望教育部盡速處理，並依法行政，通過聘任台大校長。

國民黨立委柯志恩則說，潘文忠若自認所作所為是堅守信念就應繼續「卡管」，而非掛冠求去。因此，潘文忠應有來自上面的壓力，只是「卡管」烽火已燎原，也只能自求解脫。

柯志恩說，民進黨不可能因為一個部長下台就停止卡管，一定會繼續「未竟之業」，但她還是呼籲蔡政府，新任的教育部長，除了要有解決管案的智慧與能力，更要有面對社會說明政策的勇氣與擔當。

(中國時報)