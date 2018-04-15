教部強調 交流限短期講學

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中國時報
／台北報導

近日傳出多起台灣官員、學者、教授到大陸大學兼課的爭議，對於台師到大陸大學授課，教育部曾函示規範，強調交流僅限於短期客座講學，勿涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務。

對於台灣大學研究及教學人員，與大陸交流問題的處理，教育部在2009年12月2日台陸字第0980203497號函便規定：「現行與大陸地區公立學校交流政策，關於『研究、教學人員交流』部分僅限於一般交流常態之短期客座講學，請勿涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務事宜。」

另外，《兩岸人民關係條例》也針對台灣學術人員赴陸交流有所規範，其中在第33-1條乃針對個人規範，即在於從事兩岸交流，不得涉及政治行為，33-3條則是針對學校規範，台灣地區各級學校與大陸地區學校締結聯盟，或為書面約定的合作行為，在教育部受理其提出完整申報日之內的30天起，不得與陸方從事合作行為。

而台大校長當選人管中閔、內政部長葉俊榮、台大機械系終身特聘教授陳炳煇及前中研院副院長王汎森等人，赴陸兼職狀況有所不同，其中管、葉2人皆為短期講學，台大與廈大則回應，管並無爭議，葉也親自出面回應，沒支薪，沒應聘；王也說，出任山東聊城大學的兼職教授，乃在於陸方邀約，之後未聯繫，未獲報酬，也未前往授課。

至於陳炳煇在寧波大學的部分，他也強調，「去演講就給你一個客座教授頭銜，總不能人到了，說要給你客座，你卻當場拒絕」，主要也出自於人情，但未獲報酬。

(中國時報)

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