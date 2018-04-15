新聞透視—潘部長 卡管百日卡到自己

教育部長潘文忠。（本報系資料照片）

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中國時報

潘部長終於決定求去，臨去秋波卻還丟了一紙不甘不願聲明，最終未能留下漂亮下台身影。卡管百日卡到教長自己辭職，其實只解除了潘部長的煎熬，但台大校長人事案及台灣高教何去何從，下一任教育部長的考驗才剛開始。

潘部長在辭職聲明中，其言仍不善，指責遴委會「模糊帶過」、臨時校務會議「擱置不處理」、管中閔本人「不對外界公開說明，任憑疑義蔓延」，甚至表示他的辭職是「要讓所有政治操作能就此停止」。

但從頭到尾進行政治操作的不就是教育部嗎？實在是顛倒是非、令人錯亂！

卡管案愈演愈烈，引發台大內部和知識分子公憤，加上管中閔這個「非典型人物」硬是撐過了教育部8道金牌，最後有民進黨大老呼籲蔡政府考量年底選舉，對台大人事案放手，才導致今天「教長下台」這個局面。

若果真如此，那麼教育部長這個職務從頭到尾都只是打手、棋子，到頭來都是要走人，潘部長何不勇敢早點做個英雄？事實上，8道金牌都是沒有必要發出的公文和電郵；一月底的第二次遴選委員會會議、三月下旬的台大臨時校務會議、四月春假前夕前宣布的跨部會諮詢小組，都是根本不必開的會。潘部長如果在這些時刻表態阻擋，即使為此賭上官帽，還能獲得台大感激、知識界敬重，不至於落到現在的地步。

一個教育部長辭職了，卻給台大留下難以癒合的傷口，成為台灣高教抹不去的黑歷史，沒有人感到痛快，反而覺得深切悲哀。管案及台灣高教何去何從，並沒有隨著教育部長下台而解決，反而是新任教育部長重中之重！解決之道或許並不容易，但起始就在蔡政府一念之間。

(中國時報)

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