拿人手短 柯擬抵押房產籌錢

2018年04月15日 01:09 中國時報 張潼 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

外傳台北市長柯文哲為籌年底選舉經費，打算抵押自己的房產。他14日受訪時雖僅說錢的事到時候再講，卻也講，選舉經費太貴是台灣政治敗壞的開始，拿人手短，以後會很難執政，要想辦法做降低競選費用的表率。

柯盼費用 不超過3千萬

柯文哲2014年參選時，就主打競選經費應公開透明，選後也確實在官方網站上，貼出經費明細，供外界檢視。日前有消息傳出，柯今年競選連任，除了考慮將選舉活動起跑日期壓在11月之後，盡量不要耽誤市府行政工作，經費更要控制在3000萬元以內，甚至不排除拿自家房屋抵押，籌措經費。

對此，柯文哲昨天並未正面回應是否真打算拿位在信義路二段的房子做抵押，僅說錢的事到時候再講。不過他表示，他的確想做降低競選費用的表率，因為台灣政治敗壞的開始，就是從選舉經費太高開始，且如此一來，一般人要從政也不容易。

但他今年還是會開募款帳戶，因為選舉相關經費依法必須從募款帳戶支出，以後才能申報。

有房仲業者評估，柯文哲的住宅位在信義路二段精華區，現值約6500萬元，如果貸到8成，大概是5000多萬元。但若房貸還未還清，又再去貸款，可能導致利息飆高。

藍營批柯 作秀意味濃厚

對於柯打算拿房子抵押以籌措經費的做法，國民黨丁守中與張顯耀皆不以為然。丁守中表示，這番話應是作秀成分居多，柯募款能力明明很強；張顯耀則建議，的確可以修《選罷法》規範競選經費的使用，但柯應先對外說明之前曾被名嘴姚立明等人質疑的競選經費問題，以昭公信。

國民黨立委李彥秀不以為然地說，柯文哲都已經是第二次選舉，現在這樣講都是後話，無非是要挑起議題，講一些支持他的群眾喜歡聽的話。民進黨台南市長參選人黃偉哲則說，柯文哲的說法有一部分合理，最好是由政府規定選舉經費上限並嚴格執行，像是日本眾議員選舉就有規定發傳單的數量，而且每張傳單都有編號，「只要政府嚴格限制選舉花費，候選人就不需要收取大筆政治獻金。」

(中國時報)