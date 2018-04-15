新聞透視－政治獻金透明化 讓選民檢視

2018年04月15日 01:09 中國時報 楊孟立

台灣選舉經費太貴，是台灣政治敗壞的開始？台北市長柯文哲的一席話，聽起來或許有幾分道理，但未免也把政治敗壞的問題太過於簡化。

沒有任何一個政治制度是完美無缺的。民主政治的其中一項隱憂，就是容易形成財閥政治，財團挹注候選人資金，冀望在候選人當選之後，藉由政策的推行獲得更高的回報。「拿人手短，吃人嘴軟」這句話的確點出了政治人物收取政治獻金的為難之處。

然而，綜觀全世界民主國家，政治獻金仍是常態，甚至成為必要之惡。更何況，民主大國美國的每次選舉，共和、民主兩黨也是砸錢不手軟，政治獻金不會遜於台灣，難道美國政治就比台灣更敗壞嗎？若依照這樣的邏輯，沒有選舉，更沒有政治獻金的北韓，難道就政治清明了嗎？

況且，並沒有壓倒性的證據能夠指出，投入選舉經費越多，勝選的機率就越高。要不然，曾經握有上百億黨產的國民黨，也不會在不到2年的時間，接連2次大選輸到脫褲。要打贏選戰，贏得廣大基層民眾的心才是致勝之道，撒錢只是其中一個手段，但鈔票並不會自動轉化為選票，而且以台灣社會當前仇富的心態，花的錢越多，說不定得到反效果。

但柯文哲的確是也點出了民主制度的缺陷，但他並不是開第一槍的人，政治學界早就鑽研解決之道許久，並希望能透過立法解決問題，將政治獻金攤在陽光下，讓選民可以藉由政治獻金來源，一一檢驗政治人物的政策是否全然受到綁架。

不要忘了，柯文哲上次競選台北市長，花了1億4千餘萬元，依照柯文哲的邏輯，他應該夠敗壞台灣的政治風氣了吧？

柯文哲心裡清楚，沒有政黨的奧援，政治獻金勢必不如人，那還不如趁早將競選經費多寡與政治敗壞做連結，進一步抵押房屋籌經費，塑造自己清高的形象。

(中國時報)