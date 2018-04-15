侯轟民進黨、總統府成競選機器

國民黨新北黨部14日於三重綜合體育館舉辦小組長聯合授證活動，新北市長參選人侯友宜向黨員精神喊話，並批評民進黨用黨、總統府的力量作為競選機器。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨新北黨部14日於三重綜合體育館舉辦小組長聯合授證活動，現場集結近2000人為國民黨新北市長選戰造勢，國民黨主席吳敦義批民進黨以「密室協商」徵召蘇貞昌參選，非民主程序；新北市長參選人侯友宜則指民進黨執政不力，用黨、總統府的力量作為競選機器。炮口一致對外，展現初選結果公布以來最強團結氣勢。

國民黨昨天舉辦「2018年基層小組長聯合授證活動」，包括黨主席吳敦義、副主席兼祕書長曾永權、新北市長參選人侯友宜、立委羅明才、新北市議會議長蔣根煌、新北市黨部主委李乾龍及多位市議員參選人皆到場。

國民黨新北黨部以革新、團結、重返執政為主題，由黨主席吳敦義帶領現場約2000人高喊「守住新北、重返執政」、「侯友宜凍蒜」等口號，扮演母雞為侯友宜站台。不過，侯友宜高人氣不證自明，吳敦義在台上授證各區小組長時，台下出現大票「侯粉」要求跟侯合照，搶走焦點。

吳敦義致詞時批評，侯友宜是經由全民調產生，民進黨徵召蘇貞昌參選卻是密室協商決定，不是民主程序。

吳敦義也說，蔡英文過去喊的「用愛發電」，變成「用肺發電、用肝發電、用腎發電」，重啟深澳電廠讓宜蘭、基隆、雙北都受到影響，選民必須改變現況，用每張選票讓侯友宜「凍蒜」。

侯友宜致詞時痛批，民進黨執政不力，黨中央用黨、總統府的力量作為競選機器，甚至動用全國行政資源來消滅國民黨，國民黨要用最好的政績告訴市民，讓新北有未來，2020年重返執政。

(中國時報)

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