蘇八里造勢 辯71歲較有經驗

2018年04月15日 01:09 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

前行政院長蘇貞昌接受民進黨徵召參選新北市長，14日前往過去擔任台北縣長時期打造的八里老街造勢，受到民眾熱烈歡迎，蘇不忘大談縣長時代八里政績與未來願景，並對外界疑問一一釋疑，但談到對深澳電廠重啟態度時，卻口誤稱作「蘇」澳電廠，雖表態需安全、無汙染，但未對環差結果多做評論。

蘇貞昌昨天前往八里老街展開「訪老朋友談新希望之旅」選舉行程，所到之處受到商家、民眾熱烈歡迎、爭相握手合照，還高喊蘇昔日競選口號「衝、衝、衝」，大秀老縣長魅力。

蘇貞昌指出，他當台北縣長時，拆掉八里岸邊違章建築，開闢出老街現有人行步道，還整治原本泥濘不堪的沙灘，回填乾淨海沙，並設置左岸自行車道等。

蘇貞昌表示，對於8年前曾在保安宮宣布不選第3次，現在沒辦法守住諾言，覺得很抱歉。前幾天有去保安宮向保生大帝報告，「我跟祂的心情一樣，其實也都是為了救苦救難，相信保生大帝會同意、保佑！」

蘇貞昌也回應深澳電廠議題，蘇貞昌說，對「蘇」澳電廠信念與核二廠二號機再轉相同，新北市民400萬，要好生活不能沒有電，但為了市民健康 一定要安全，沒有汙染。對蘇的談話，國民黨發言人洪孟楷忍不住譏諷「又一個幹話王」。

對於自己以71歲高齡回鍋參選，蘇貞昌說，雖然體力不能跟當年比，但在看事情、判斷更看得遠，他指出選運動員是年輕的好，主辦運動會則要有經驗和各方面能力，「相信新北市民非常有智慧，知道市長要幹什麼。」

(中國時報)