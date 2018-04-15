選舉側寫－政治是高明的騙術 蘇幹話語錄

2018年04月15日 01:09 中國時報 譚宇哲 、 林金池

蘇貞昌首度以參選人身分下鄉卻是幹話齊發，把自毀諾言參選說成跟神明一樣救苦救難、高齡參選硬拗有經驗、深澳電廠實問虛答，如此高明的話術，難怪連民進黨自己人都指蘇「贏賭還要贏話」，與其可能被冠上幹話王的大帽子，建議蘇貞昌何不去保安宮公開擲筊，一翻兩瞪眼，看神明是真支持還是假支持！

蘇貞昌辯才無礙，酸遍政壇政治人物，如今自己參選也面對誠信問題，如果誠心面對也就算了，但蘇個性難改，對於毀諾參選可以硬扯跟神明一樣救苦救難，相信神明會認同，試問，如果神明不認同，要不要退選？

其次，蘇貞昌當年參選台北縣長抨擊58歲對手謝深山年紀大，如今自己71歲參選，卻改口選市長跟選運動員不一樣，不能選年輕而是要有經驗，如果這說得通，那民進黨要不要提名百歲人瑞，不是更有人生閱歷嗎？

再者，深澳電廠議題，蘇貞昌更是外行到家，「如果深澳電廠沒安全有汙染，就不同意」，請問，燃煤有沒汙染的嗎？還是你也支持「乾淨的煤」，環保署強度關山通過環評，地方政府、環保團體群起反對，那身為未來可能的大家長，請問你是支持中央還是地方？

國民黨批評蘇貞昌徵召案是「密室協商」，蘇貞昌卻能反駁「扭曲的描述」，這更把詭辯發揮到極致。民進黨選對會一開始就排除同志參加，也沒有經過初選程序，更沒有民調、政見發表會等程序，不過只是蔡英文、陳菊幾人的決策，這不是密室什麼是密室？

新北市已經不是當年的台北縣，老縣長的政績只能從照片中回溫；如果蘇貞昌想找回當年「衝衝衝」的支持，必須要先誠實面對自己、面對選民，表明深澳電廠的態度，如果為了掩護中央失敗的能源政策再度硬拗，相信選民會用選票教訓。

(中國時報)