竹推新醫院強制轉診 犯眾怒

2018年04月15日 01:09 中國時報 魏怡嘉 、 陳育賢 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

國內各地區急性一般病床數

大新竹地區因新竹科學園區，外來人口迅速增加，除原有的醫院之外，近年將有二、三家新醫院進駐，令當地基層診所倍感壓力，本會期立法院衛環委員會決議，面對大新竹地區醫療資源將大爆滿，新設立的大醫院門診應限制為轉診病人，要求衛福部及健保署一個月內提出研擬結果，未來大新竹地區將成為國內首個強制轉診的地區。

地方擔憂延誤就醫

對於立院衛環委員會決議大新竹地區新設醫院只能看轉診病人，新竹民眾多持反對意見，直呼擾民，更擔心延誤就醫，痛斥：「民進黨到底還想不想選？」

新竹市政府衛生局表示，竹市府贊成也宣導分級醫療制度，讓醫療資源可發揮最大效益。但此委員會提案只針對「大新竹」地區，不僅於法無據，且影響新竹市民的就醫權益。

健保署統計，大新竹地區目前有3家區域醫院、14家地區醫院及近400家診所，包括台大新竹分院、新竹馬偕醫院、北榮新竹分院及國泰新竹分院等；今年底中醫附醫即將在新竹開診，台大新竹生醫園區預計2020年營運，另交大醫療院區也在申請中。

衛福部指於法無據

憂心新設立醫院陸續加入之後，病患會被大醫院吸走，大新竹地區基層診所力圖抗衡，立委邱泰源等人因而連署提案，指立即建立分級醫療在大新竹地區很重要，而最有效率的方式為新設立的大醫院門診限制為轉診病人，請衛福部及健保署於一個月內，提出相關研擬結果，並獲衛環委員會決議通過。

衛福部醫事司長石崇良表示，大新竹人口約100萬人 ，急性一般病床數為每萬人口22.3床，若加入中國附醫及台大新竹生醫園區各約700多床後，大新竹急性一般病床數將增至每萬人口35床，雖較全國每萬人口30.8床高出一些，但離爆滿還有些距離。

石崇良指出，新竹市有新竹馬偕及台大新竹分院，新竹縣較缺乏，要限定某一區域病患就醫權益，目前於法無據，未來是否要修法因應須再討論，但也是全國一體適用，而非針對特定地區。

健保署盼合作代競爭

健保署醫管組組長李純馥表示，不可能只針對一個區域有差別待遇，會再跟當地醫療體系溝通，尋求醫院與診所垂直整合，以合作代替競爭。

竹北市民周小姐指出，新竹地區增設大型醫院，若只能收轉診病人，有違初衷，且強制轉診，民眾必須浪費兩次看診時間，苦的還是老百姓。

(中國時報)