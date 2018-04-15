醫院垂直整合 為全民健康把關

2018年04月15日 01:09 中國時報 魏怡嘉

立法院衛環委員會以決議方式，擬對大新竹地區新設立醫院採強迫轉診制，為前所未見，事涉民眾就醫權益，茲事體大。依目前的醫療及健保法規，無法強制規定民眾轉診。

國內醫療層級，各有角色功能，面對醫院磁吸病患效應，基層診所仍可發揮厝邊好醫師的特色，並與醫院垂直整合，落實分級醫療，才是解方。

健保開辦20多年來，國內醫療院所發展呈現Ｍ型化趨勢，大型醫院及基層診所不斷增加，中間的小型醫院大幅減少，少了中間的緩衝，大型醫院與基層診所間的競爭愈加白熱化。雖然目前健保總額基層診所與醫院是分開的，但門診量若大幅下降，對診所實際經營仍會造成衝擊，面對大型醫院大者恆大，毗鄰基層診所的焦慮是可以想見的。

健保開辦之初將國內醫療分為基層診所及地區、區域及醫學中心等層級，即希望各層級間能互為合作轉診，但由於台灣醫院私立體系仍占多數，加上當時各方反對以部分負擔價差讓病患分流，使得轉診制度迄今從未真正依法實施，這也使得大醫院總是擠滿了病患。

為了解決病患朝大醫院過度集中及醫療資源不當使用問題，健保數次調漲了部分負擔，最近一次則是去年4月，不僅提高未經轉診部分負擔，民眾就醫若經診所轉到醫院還可以減少部分負擔，藉以拉大兩者之間的差距，但實施一年以來，大醫院的病患仍未明顯減少。

為了強化基層醫療，健保署過去不僅以提高給付實施了家醫群計畫，今年更撥10億元強化基層，希望民眾能多利用基層醫療，但等待釣竿不如自己找魚吃，已有愈來愈多的基層診所結合長照主動走出去深入社區，成為里民的厝邊好醫師，鄰近醫院更爭取成為夥伴，在大醫院夾擊的競爭環境中，找到自己最佳的角色定位，也走出了一條生存之道。

(中國時報)