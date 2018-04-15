遭罰4.31億 滴滴順風車喊卡

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中國時報
／台北報導

滴滴出行今年1月進軍台灣市場，與計程車業合作叫車服務，2月再推出「順風車」，開放白牌車駕駛加入，但遊走法規邊緣被交通部盯上，上月面臨19張罰單、總額4億3100萬元的罰款。代理商樂迪科技昨證實，正積極與監理機關溝通中，為避免誤會，順風車自13日晚間暫停服務。

公路總局上個月認定順風車涉及白牌車違法載客營利行為，開出舉發單。官員指出，實際觀察發現，滴滴打著順風車名義、行白牌車載客之實，有的車主刻意繞路載人，也有人一天跑好幾趟，變成「專業順風車」，是認定違法的主因。

樂迪科技昨聲明，台灣民間普遍存在共乘互助，但市場上出現許多打著共乘名義，卻非屬共乘事實的營業行為，以致這樣的價值遭到質疑，滴滴出行的初衷絕非顛覆既有產業，在與監管單位溝通期間，為避免造成外界誤會，順風車服務已於4月13日晚間6時起暫停服務。

此外，交通部去年修法重罰Uber，逼得Uber暫停服務，改與租賃車合作重返市場，但新模式同樣被計程車業質疑鑽漏洞，交通部公路總局日前針對租賃車違規新訂裁量基準，明訂外駛攬客、未驗明承租人身分證件、代僱駕駛人駕照未登記、未交付租車單等違規，將有更明確的裁罰基準，即日起實施。

公路總局指出，租賃業者首犯將罰9000元，之後累犯會按次累加9000元，並吊扣牌照、停止租賃業者部分營業；累犯達第7次時，除重罰9萬元，還將廢止該租賃車業者汽車運輸業營業執照，以及吊銷其全部營業車輛牌照。若違法載客屬駕駛個人行為，則依《公路法》向駕駛開罰10萬至20萬元。

(中國時報)

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