日內瓦發明展 台勇摘22金

蔡耀斌師生團隊是各大發明展常勝軍。（台北城市科大提供）

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中國時報
／台北報導

2018瑞士日內瓦國際發明展獲獎結果出爐，台灣代表團共拿下22金、17銀、2銅與7個特別獎，獲獎數量位居全球第4名，參賽項目多元，包含飛機工業、塑身衣、雨傘與蘭花面膜等項目，充分展現台灣科技創意動能。

位居世界三大發明展之一的瑞士日內瓦國際發明展，在瑞士時間14日凌晨頒獎，據台灣發明協會表示，今年共有40個國家地區、近千件作品參展，其中大陸逾百項作品參賽，數量位居全球之冠，泰國99項，香港則有98項，而台灣則有41件作品參賽。

在這次日內瓦發明展中，台北城市科大師生表現傑出，共拿下5金、5銀、2銅和1面特別獎，獎牌數領先其他團隊；其中該校電通系教師蔡耀斌師生團隊所研發的「智慧綠能曬衣架」，只要一偵測到下雨，就會自動打開曬衣架上方的雨傘，同時立即發送簡訊到使用者手機中，這項實用的發明獲得金牌和羅馬尼亞特別獎肯定，成為本屆比賽焦點之一。

台北城市科大表示，蔡耀斌師生團隊是各大發明展常勝軍，今年另有「智能恆溫嬰兒背帶」、「多功能智能手機秤」拿下金牌。

本次發明獎不只學界參賽、參展，也吸引業界團隊參與。其中像是「蘿琳亞塑身衣」，便以全球首創的褲底平面和雙拉鍊，兼顧穿著舒適和如廁方便，拿下金牌和中國特別獎。健茂生技則研發出「新力活多酚」，利用特殊的無糖發酵方式，將整顆檸檬含皮榨成汁，並添加5種共生益生菌，有效釋出更多的多酚含量，榮獲金牌與韓國特別獎。

(中國時報)

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