太空淘金 阿凡達情節係金Ａ

2018年04月15日 01:09 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

藝術家想像的小行星採礦場景。（翻攝自blogs.ubc.ca網站）

未來人類太空探險示意圖

太空產業商機無限，吸引不少億萬富豪掏錢投資，帶動了新的太空競賽，太空採礦是其中一項熱門話題。美國《連線》科技雜誌一篇文章就指出，太空採礦可能是下半個世紀最賺錢的行業之一，口袋很深的企業家已經搶先卡位布局。

美國行星資源（Planetary Resources）和深空工業（Deep Space Industries）兩家公司有志一同都看上小行星礦藏，電影《阿凡達》描述人類到某個星球上開採珍稀礦產的情節，可能數十年內會成真。

下半個世紀火紅行業

據美國國家航空暨太空總署（NASA）探測，在木星和火星軌道之間有個小行星帶，是數百萬大大小小的岩石環繞太陽形成的大環，宛如太陽系的一串珍珠項鍊，這些天體是太陽系生成時留下的遺跡。而「近地小行星」指的是軌道與地球軌道相交的小行星。人類迄今已發現了一萬多顆大小不等的近地小行星。

日裔美籍著名理論物理學家加來道雄撰寫的《未來的太空科技》一書中形容，太空採礦業就是「太空淘金」，那一顆顆小行星就是外太空飛行的「金礦」。

宇宙浩瀚，「行星資源」、「深空工業」 等私人公司都雄心勃勃，其核心計畫包括直接開採小行星的資源，以及為未來的月球和火星殖民地提供水、燃料等後勤支援。

這可不是玩笑話。「行星資源」公司幕後金主非等閒之輩，包括谷歌公司共同創始人佩吉、前谷歌執行長施密特、微軟前工程師也是億萬富豪希莫尼，還請來電影《阿凡達》大導演暨探險家詹姆斯柯麥隆當顧問。

小行星是飛行的金礦

為什麼優先選小行星，而不在月球或火星表面建立基地採礦？專家表示，小行星上幾乎沒有重力，因此不必使用太重的機器，可以不費力運走大塊材料，如果是在比較大的行星表面，由於重力因素，開採成本會高許多。

小行星主要分為石質、碳質和金屬質三種，其中碳質小行星的數量最多，富含氫、碳、氧等元素，能為太空探索提供燃料。高盛分析師波普納克指出，一顆足球場大小的小行星，可能蘊含價值250億至500億美元的白金。

但科學家大多認為，未來的太空採礦計畫，最重要的資源是水。運送1噸水至太空的成本高達5000萬美元，所以水最有價值的利用方式是分解成氧和氫，供火箭等太空載具做為燃料來源。

太空就地加工省成本

探測水資源之後，才是採勘金屬，在太空就地加工。

採礦太空船會用3D列印技術和機器人，把採得的金屬加工製成太空船零件，因為在軌道製造會比在地球製造再送回太空，更省成本。最後才是把稀有金屬運到地球，因為一旦貴金屬大量進入市場，價格會崩盤，根本不符合投資效益。

太空業產值上兆美元

美國「行星資源」公司執行長列維奇說：「我們有生之年，就能看到太空產業發展成上兆美元的產業。」

小行星採礦方式有兩種，一種是人類登陸，在小行星上直接開採﹔還有一種就是將小行星整個捕獲，再借助太陽能無人太空船，將小行星拖曳至月球軌道後開採金屬和礦物，在軌製造或運回地球，或把它作為深空計畫的太空中轉站。無論哪一種，都要耗費相當龐大的時間和經濟成本。

太空採礦是「燒錢」的行業，看好太空採礦的投資人也多是億萬富豪，除了需要豐沛的資金、先進的技術，還要法令核可。

2015年11月，美國前總統歐巴馬簽署《美國商業太空發射競爭法案》，允許美國企業擁有和出售從月球、小行星和其它天體獲取的資源，這也為太空產業商業化拉開序幕。接著盧森堡跟進，與美國行星資源和深空工業兩家業者合作，搶食大餅。

然而聯合國1967年頒布、號稱「太空憲法」的《外太空條約》規定，任何國家不得以任何方式將外太空據為己有，雖未提及民營企業，但美國推動太空採礦計畫，也引發違反該公約的批評。

(中國時報)