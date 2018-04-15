富豪追夢 移民火星PK太空遊

2018年04月15日 01:09 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

「亞馬遜」創辦人兼執行長貝佐斯正在開發可回收的「新葛倫」大型運載火箭。（藍源公司）

提到進軍太空產業的億萬富豪，一定會想到電商龍頭「亞馬遜」掌門人貝佐斯、英國「維珍集團」創辦人布蘭森爵士，以及電動車大廠「特斯拉」公司執行長馬斯克，其中以馬斯克最瘋狂。他夢想殖民火星，創立太空探索科技公司（SpaceX）以來，一直致力研發可重覆使用的運載火箭，使太空移民成為可能。

馬斯克「獵鷹」地表最強大

馬斯克的顛覆式創新正在電動車和商業太空等領域攪動風雲。19年前他與合夥人創辦的PayPal公司，是第三方支付始祖。PayPal在2002年被eBay以15億美元收購，讓馬斯克躋身億萬富豪行列，他隨即把一億多美元投入同年成立的SpaceX。

SpaceX在2008年差點破產、2016年歷經「獵鷹9號」火箭試射爆炸，終於在今年2月成功試射地表最強的現役火箭「獵鷹重型」（Falcon Heavy）運載火箭，還把特斯拉電動跑車送入太空，為人類太空發展立下新的里程碑。馬斯克宣告:「我們想要進行全新的太空競賽。」而SpaceX打造中的星際太空船明年上半年或許就能短程試飛。

談到移民火星，他說：「在火星建造一個自我維持的基地非常重要，因火星和地球間有足夠距離，在發生戰爭情況下，比月球基地更可能存活。」他認為，未來若是發生第三次世界大戰，人類文明將走入黑暗期，需要事先在火星撒下文明的種子，才能在世界末日爆發後延續人類文明。

一樣熱愛太空探索的全球首富貝佐斯和特立獨行的布蘭森，則是立足地球瞄準私人太空旅遊。

貝佐斯創立「藍源」公司（Blue Origin）（比SpaceX早兩年成立），也致力開發可重複使用火箭，但目標是發展廉價的太空旅遊和搶攻衛星發射市場，願景是讓數百萬人在太空生活工作。

貝佐斯也是拿科技業的獲利，來圓太空夢。他打算每年賣出10億美元的亞馬遜股票，來挹注「藍源」，想要用亞馬遜賺到的錢，幫助更多人遨遊太空。

貝佐斯自豪擁「稀有神獸」

2015年11月，藍源的「新謝帕德」火箭，完成推進任務後垂直降落，成功軟著陸。貝佐斯推文誇耀自己的回收火箭為「稀有神獸」，意外引爆與馬斯克的口水戰。馬斯克先推文祝賀，接著吐槽說：「傑夫（貝佐斯的名字）可能不清楚，SpaceX在2013年就完成次軌道垂直起降」。馬斯克念念不忘登陸火星，在貝佐斯看來這種想法過於異想天開。

至於布蘭森，他旗下的維珍銀河公司（Virgin Galactic），已經揮別2014年「太空船2號」（SpaceShipTwo，SS2）試飛墜毀、1名飛行員死亡陰霾。

太空飛機超過700人訂位

太空船2號是太空飛機，新版SS2「團結號」最近完成首次動力試飛。將來每次能載6名乘客到海拔約100公里的次軌道，體驗數分鐘無重力狀態，同時俯瞰一覽地球美景，一張票要價25萬美元，已接受逾700人訂位，據說不乏知名藝人預訂，像是布萊德彼特、凱蒂佩芮和艾希頓庫奇。

不久前過世的英國知名天文物理學家霍金，生前曾計畫搭乘維珍銀河公司的商用太空船去太空旅遊。漸凍人症纏身55年的他說：「飛往太空會讓我很幸福。我曾經認為，誰都不會願意帶上我，但維珍集團創辦人布蘭森給我一個位置，我立即答應。」

(中國時報)