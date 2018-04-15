真愛捉迷藏 現實版鋼鐵人怕孤單

2018年04月15日 01:09 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

被封為現實版「鋼鐵人」的開創型發明家富豪馬斯克，去年底榮登《時代》雜誌「20大最具影響力科技人物」榜首。然而，馬斯克於商場叱吒風雲，感情路上卻跌跌撞撞。他與2個女人歷經過3段失敗的婚姻，生了6個小孩，現在仍積極追求「真愛」，尋覓一個能讓他幸福的「靈魂伴侶」。

馬斯克首位夫人賈思婷是名作家，據她披露，馬斯克婚前婚後對待她判若雲泥。結縭前，馬斯克的追求鍥而不捨，他欣賞她抱負遠大，讚美她靈魂中有烈焰，還吐露從她身上「看到自己的影子」。

她期望與馬斯克關係對等，但婚禮當天，馬斯克說：「我是這段感情的主宰」。馬斯克在公司發號施令，回家後依然強勢，還常嫌她「書讀太多」，不夠完美。她提醒別待妻子宛如不稱職雇員，而他反覆斥責：「妳若是我的員工，我一定開除妳。」

兩人第一個小孩因嬰兒猝死症夭折。馬斯克絕口不談此事。熱衷科技控制的他，後來與賈思婷又生5名兒子（雙胞胎和三胞胎），都是試管嬰兒。

馬斯克總是埋首工作，婚後8年，賈思婷受一場車禍衝擊，重新審視婚姻關係，深覺難再忍受「男人說話，女人只能在旁微笑」，兩人勞燕分飛。

馬斯克很快就再娶，第二任妻子是英國女星萊莉。兩人2010年結婚，2012年離婚，之後又於2013年破鏡重圓，2014年底再分手，沒有生育小孩。

馬斯克小時父母離異，曾受父親「情緒虐待」，在學校也遭霸凌，他去年受訪時透露，童年是「靠書本長大的」，曾發願「絕不要孤零零」。他更自爆與交往的女星安柏赫德（影星強尼戴普前妻）分手後，經歷「極嚴重的情感創痛」，還悲嘆「偌大房子裡，枕邊沒人相伴，這般處境，誰會快樂？」

馬斯克如何功成名就？賈思婷說：「極度成功源自極端個性，極端的人會將天賦才華與瘋狂的工作熱情結合起來，且是以其他許多事物為代價。這些人往往與社會格格不入，被迫以極富挑戰方式體驗世界。」

(中國時報)