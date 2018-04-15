抓住先發機會 林子偉GOOD JOB

效力紅襪隊的林子偉昨3打數擊出2支安打，攻守表現稱職。圖為他在第3局吞下三振後，摸著頭盔走回休息室。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

效力紅襪隊的林子偉昨於對金鶯隊之戰擔任先發游擊手、打第9棒。這是他本季首次先發，並順利打完整場比賽，結果3打數擊出2支安打、包括1支二壘打，並跑回1分，另外選到1次四壞球，攻守表現稱職，幫助紅襪以7比3獲勝，奪得本季第11勝（2敗）；追平自1918年以來隊史最佳開季戰績，也在美國聯盟東區保持領先。

林子偉是目前大聯盟賽場中唯一的台灣球員，他是在本月10日因游擊手波格茲受傷而從小聯盟3A被叫上大聯盟。之前他已出賽2場，都是在比賽尾聲上場，2打席有1次三振、1次四壞，跑回1分。

二壘打開張 跑回1分

昨天對金鶯隊之戰2局下，他瞄準對方先發投手提爾曼的速球打成二壘安打，這不僅是他本球季首安，也是大聯盟生涯第1支二壘打，然後又藉由隊友貝茲的二壘打跑回本壘得分。接下來林子偉三振、四壞各1次，7局下第4次上場打擊，又逮到一顆速球擊出一壘安打，此役3打數2安打。

連兩場 接傳都精采

除了打擊出色，林子偉在4局上和右外野手貝茲合力演出一次精采的守備，在二壘前刺殺了揮出安打的金鶯隊亞當瓊斯，獲得教練與隊友的讚賞。前天他也有一次攔下對方打者強勁滾地球的美技演出，連比賽主播都感到佩服。

林子偉的守備能力毋庸置疑，無論接球、傳球都有不錯的評價；打擊方面，對於速球的掌握也有一定水準。不過林子偉僅175公分高、70公斤重，在大聯盟屬於袖珍型球員，也被評為長打能力較為不足。當然游擊手的職責是守備，不會被要求揮出太多全壘打，但他的大聯盟生涯首轟究竟何時出現？還是很令人期待。

(中國時報)

陳偉殷 4月28重返大聯盟

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。