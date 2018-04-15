抓住先發機會 林子偉GOOD JOB

2018年04月15日 01:09 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

效力紅襪隊的林子偉昨於對金鶯隊之戰擔任先發游擊手、打第9棒。這是他本季首次先發，並順利打完整場比賽，結果3打數擊出2支安打、包括1支二壘打，並跑回1分，另外選到1次四壞球，攻守表現稱職，幫助紅襪以7比3獲勝，奪得本季第11勝（2敗）；追平自1918年以來隊史最佳開季戰績，也在美國聯盟東區保持領先。

林子偉是目前大聯盟賽場中唯一的台灣球員，他是在本月10日因游擊手波格茲受傷而從小聯盟3A被叫上大聯盟。之前他已出賽2場，都是在比賽尾聲上場，2打席有1次三振、1次四壞，跑回1分。

二壘打開張 跑回1分

昨天對金鶯隊之戰2局下，他瞄準對方先發投手提爾曼的速球打成二壘安打，這不僅是他本球季首安，也是大聯盟生涯第1支二壘打，然後又藉由隊友貝茲的二壘打跑回本壘得分。接下來林子偉三振、四壞各1次，7局下第4次上場打擊，又逮到一顆速球擊出一壘安打，此役3打數2安打。

連兩場 接傳都精采

除了打擊出色，林子偉在4局上和右外野手貝茲合力演出一次精采的守備，在二壘前刺殺了揮出安打的金鶯隊亞當瓊斯，獲得教練與隊友的讚賞。前天他也有一次攔下對方打者強勁滾地球的美技演出，連比賽主播都感到佩服。

林子偉的守備能力毋庸置疑，無論接球、傳球都有不錯的評價；打擊方面，對於速球的掌握也有一定水準。不過林子偉僅175公分高、70公斤重，在大聯盟屬於袖珍型球員，也被評為長打能力較為不足。當然游擊手的職責是守備，不會被要求揮出太多全壘打，但他的大聯盟生涯首轟究竟何時出現？還是很令人期待。

(中國時報)