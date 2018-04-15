陳偉殷 4月28重返大聯盟

效力馬林魚隊的陳偉殷，最快將在台灣時間28日上午7點在邁阿密主場，先發迎戰洛磯隊。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

效力馬林魚隊的台灣左投陳偉殷去年手肘受傷，最後一次先發是5月1日；9月間雖曾重返大聯盟，但改任中繼投手來調整狀況。今年大聯盟開幕他仍無法趕上，所幸最近復原狀況還不錯。

據邁阿密當地記者米許在個人推特爆料，陳偉殷最快將在台灣時間28日上午7點在邁阿密主場先發，迎戰來訪的洛磯隊，歸隊時間和原先估計的4月底、5月初相差並不多。

陳偉殷前天曾參加馬林魚隊訓練基地的延長春訓比賽，先發3局只投了35球，未被擊出安打，送出1次三振，整體狀況還不錯。之前他也曾投過2次模擬賽，加上前天這場延長春訓比賽，相當於復健賽，並維持投1休4節奏，看來重返先發輪值已可樂觀期待。

陳偉殷是在2016年初與馬林魚隊簽下5年8000萬美元的大型合約，不過接下來卻因手臂傷勢，2016、17年球季合計只拿下7勝6敗、投156.1局，對球團而言投資報酬率偏低。尤其去年他才出賽9場、含5場先發，只投33局、戰績2勝1敗。球團原希望他自我了斷，在球季結束後成為自由球員，陳偉殷當然不會那麼笨，選擇繼續留隊執行剩下的3年合約。

今年陳偉殷的年薪是1000萬美元，加上合約規定、球團可延遲支付的簽約金800萬美元，合計可有1800萬美元入袋。明年他的年薪依合約也將漲到2000萬美元，如果還不能投出以往在金鶯隊期間的成績，對馬林魚隊球迷恐怕不好交待。

此外，目前距離大聯盟較近的台灣球員還有光芒隊3A的胡智為，目前先發2場，戰績0勝1敗、自責分率6.00。以及小熊隊3A的曾仁和，他亦已先發2場，戰績0勝2敗、自責分率6.10。帳面上看兩人都不太理想，但小聯盟球季才剛開始，仍可力爭上游。

(中國時報)

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