418軍演 恐成台海危機前兆

2018年04月15日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

繼前日大陸向世界展示了建軍史上最大規模的海上閱兵後，緊接著於18日，又將在台灣海峽舉行實彈射擊軍演。對於近期大陸接二連三秀肌肉，淡江大學戰略所教授黃介正表示，此次演習自然是要傳遞遏止台獨訊息；北京大學台灣研究院副院長李振廣更警告，台獨勢力再不收手，這次軍演極可能成為另一次台海危機的前兆。

炮火聲 金門同步耳聞

根據福建海事局發布的航行警告，解放軍18日進行實彈演習的海域位於泉州外海，雖距金門尚遠，但實施火炮射擊，金門也很有可能同步耳聞。尤其，蔡英文總統17日將出訪友邦史瓦濟蘭，大陸隔天即在台海實施軍演；黃介正認為，正巧選在三軍統帥不在國內的時間，日期挑得如此有針對性，自然是不友善的舉動。

港媒《南華早報》英文版此前報導，接近解放軍消息人士稱，海南島演習後，中共海軍將北上，並暗指與18日台海的軍演有所關聯。對此，黃介正也擔憂，這是一大變數，雖然從目前大陸公告來看，只是岸炮射擊；並且與往年共軍在該地畫定的演習區域差不多，但仍須謹慎應對，不管如何，總是會有心理上的威懾作用。

有分析認為，大陸在博鰲亞洲論壇後連番「秀肌肉」，意在傳達大陸不但有向世界開放的胸懷，也有強硬手段。特別是在現今台獨聲音高漲，美國又頻打台灣牌；《台灣旅行法》、台美軍艦可互訪等幾乎踩到北京的紅線，大陸當然會以軍事恫嚇台灣。

陸首艘國產航母 將試驗

大陸學者李振廣在接受港媒訪問時就指出「這場實彈演習是給台獨勢力實實在在的警告。」他表示，台海軍演旨在警告台獨，維護台海的局勢穩定。「如果這次台獨勢力還不收手，軍演就極有可能成為另一次台海危機的前兆。」

此外，最快在4月下旬，大陸第2艘、也是首艘國產自製航空母艦將進行海上試驗，這是大陸第一艘具有真正作戰意義的航母。日後與遼寧號搭配，可實現至少近西太平洋海域的常態巡航，甚至能突穿第一島鏈，封鎖台灣東面海域。

黃介正認為，大陸發展海軍不僅是針對台灣，更是強權競逐。大陸的航母夢已20多年了，想要變成大洋海軍也有30多年歷史，但是現在已經真正有能力做到。

(中國時報)