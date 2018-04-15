新聞分析－陸美鬥法 台灣別搶當弄蛇人

2018年04月15日 04:10 中國時報 陳柏廷

大陸解放軍將在台海進行實彈軍演，大陸官方乃至學者，多將矛頭指向行政院長賴清德的台獨言論，更是劍指美國《台旅法》。面對陸美近期圍繞台灣問題鬥法時，台灣當局絕不該搶當所謂「弄蛇人」的角色，否則一旦美國笛子吹不響時，恐怕就難逃遭蛇咬的命運。

解放軍日前突然宣布提前結束南海演訓，並表明18日將在台海進行實彈軍演；這冷不及防的軍演宣告，立刻引發兩岸輿論熱議。只是無論是例行軍演或是臨時起意，這都極具警告意味。

平心而論，日前軍演消息曝光後，第一時間大陸各方反應堪稱低調，直到大陸國台辦發出新聞稿，間接指名軍演是衝著賴清德台獨言論，批判態勢升高後，大陸涉台學者更紛挑明，該軍演可能是另一次台海危機的前兆。

但更讓北京棘手的則是，川普政府頻頻打出「台灣牌」，不只簽署通過《台旅法》，甚至傳出川普新任國安顧問波頓可能於6月訪台；如此外國勢力明目張膽地與台獨勢力合流，也「助推」解放軍這場在台海地區「實彈大戲」。

值得一提的是，這場範圍不算太大的實彈軍演，究竟會不會演變成所謂「96台海危機」翻版，北京當局自有其考量，台灣方面實在難以置喙；但放任事態持續惡化，卻非民進黨政府應該扮演的角色。

近期相關台獨團體推動各種獨立正名公投，這種風起雲湧的公投底氣，顯然來自於川普政府頻打「台灣牌」的間接鼓舞；而此形同跨出「法理台獨」第一步的行徑，北京方面自是難以容忍。

在川普不斷操作台灣牌之下，台灣乍看之下有了與大陸叫牌籌碼，但這樣籌碼只是一時的；換言之，當美國收回笛子的當下，台灣這種不斷「弄蛇」的做法，恐怕難逃反噬。換言之，民進黨政府對獨立公投的態勢，必須有所制止，也才能符合其「不挑釁」的言行一致，而非搶當「弄蛇人」。

(中國時報)