陸金融業打工皇帝 年薪6000萬

中國平安執行董事李源祥（左起）、董事長馬明哲、首席財務官姚波、常務副總經理陳心穎，因公司獲利良好，年薪水漲船高，堪稱大陸金融界的打工皇帝。（中新社資料照片）

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中國時報
／綜合報導

4家在A股上市的大陸保險企業去年獲利不錯，高階主管的薪資也水漲船高。其中，盈利最好的是中國平安保險，有5名高管稅前薪資破千萬元（人民幣，以下同），包括中國平安的執行董事李源祥、常務副總經理陳心穎，年薪都達1304萬元（約合新台幣6089萬元），堪稱大陸金融界的「打工皇帝」。

《投資者報》報導，中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險去年淨利潤分別達1000億元、323億元、147億元、54億元，比去年同期分別增長48.2％、68.6％、21.6％、8.9％。這4家上市保險企業總計129個管理層人員中，有5人去年稅前總薪酬上千萬元，且這些高管均出自中國平安。

資料顯示，已經連續多年蟬聯上市險企薪酬榜首位的中國平安首席投資官陳德賢，去年排名下滑到第4名，達1287萬元。排在他前面的3人，是中國平安的執行董事李源祥、常務副總經理陳心穎及副總經理葉素蘭，他們的稅前年薪分別達1304萬元、1304萬元及1300萬元。李源祥、陳心穎2人並列上市險企管理層人員總薪酬第1名。

此外，平安集團首席財務官、總精算師姚波，稅前年薪也突破千萬元，達1104萬元；中國平安董事長馬明哲去年稅前年薪為889萬元，排第6名。

值得關注的是，中國平安十分慷慨，其管理層人員薪酬遠高於相對其他3家上市險企。在薪酬排名最高的前20名管理層人員中，共有12名管理層人員來自中國平安，其中前10名更是被中國平安所包攬。

(中國時報)

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