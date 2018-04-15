96歲澳門賭王何鴻燊 6月退休

澳門博彩控股有限公司主席何鴻燊（坐輪椅者）宣布將在6月12日年度股東大會上正式退休，由女兒何超鳳接掌澳博。（中新社資料照片）

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中國時報
／綜合報導
何鴻燊之女何超鳳。（中新社資料照片）

繼香港首富李嘉誠在3月宣布退休後，和他同時代的另一風雲人物，有澳門「賭王」之稱的何鴻燊也在日前跟進退休，由二房次女何超鳳接任澳門博彩控股主席一職。澳門博彩由何鴻燊一手創辦、市值超過400億港元。

根據澳門博彩控股有限公司4月12日在港交所發布公告稱，公司主席何鴻燊將在6月12日年度股東大會上正式退休。現年96歲的何鴻燊將成為澳博榮譽董事長。二房次女何超鳳接任公司主席兼執行董事。澳門博彩另一大股東霍震霆及四房太太梁安琪，將接任公司聯席主席兼執行董事。蘇樹輝為該公司副主席、執行董事兼行政總裁。

何鴻燊過去並不喜歡外界追問有關接班人的問題，但自從他在2009年跌倒受傷，健康狀況大不如前後，有關接班人的傳聞便不斷出現。

其中，何超鳳的親姐姐、二房長女何超瓊一直被視為是最熱門的何鴻燊接班人。尤其去年6月，何鴻燊將手中另一個重要上市企業－香港信德集團交由何超瓊全權打理，更被外界認定何鴻燊已經屬意何超瓊為接班人。

相對於何超瓊的高知名度，何超鳳就顯得相對低調許多，在媒體間的曝光量也較少。關於何超鳳的新聞，更多的是他和前夫何志堅的離婚消息，何志堅是香港賽馬界知名馬主何壽康的兒子，2人結婚24年，育有2女何鍶珩及何清珩，都在國外念書，何志堅早年還曾協助何鴻燊打理賭場事業，2人最終在2016年離婚。

(中國時報)

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