盼43年 非洲農耕員跪進家門

陽清基（左）在馬達加斯加，協助當地農民種出碩大的冬瓜。（陽佳蓉提供）

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中國時報
／台東報導
陽清基（左）與妻子返家，並跪在大門口前向父母道歉。（黃力勉攝）

年輕時隨農耕隊前往非洲馬達加斯加的阿美族人陽清基，老家搬遷後與家人斷了音訊，歷經43年分離，14日終於返家，雖然鄉音無改但已是童山濯濯、高齡77歲的長輩。陽清基帶著妻小返回台東故鄉，紅著眼眶兩度下跪向已過世的父母道歉說：「我回來晚了！」

父母弟妹已逝 對遺照道歉

「爸爸媽媽我回來了，還有妻子、女兒及孫子！離開這麼多年，很對不起！」陽清基帶著妻子、3個女兒、2個孫子返鄉，離他上次回台東已是43年前，好不容易返家到大門口前偕妻子下跪，進到家門前再下跪，對著父母親遺照道歉。

陽清基的弟弟趕緊扶起哥哥和大嫂，直說回來就好，隨後陽清基的女兒也帶著兒子進入庭院前下跪，向長輩們請安。

陽清基是陽家的老大，還有7個弟弟及1個妹妹，其中4人已過世，5兄弟昨天慶祝團圓，家人還準備傳統阿美族美食迎接；台東的老同學們也趕到陽家開心的舉辦同學會。

母生前惦記 遺憾找嘸人

陽清基1971年，隨農耕隊前往當時稱為「馬拉加西共和國」的馬達加斯加，協助指導當地民眾農耕，兩年返家省親一趟，隨後中華民國與馬國斷交，陽1975年返台更換工作簽證，再度飛往馬達加斯加後，從此與家人失聯43年。

陽家老家原本住在馬蘭社區，後來遷至馬當部落，電話、住址全改，陽清基遲遲無法聯絡上家人；家人也沒有他的聯絡方式，僅知道有親友在馬達加斯加、是優秀的農耕隊成員，就這樣40多年來杳無音訊。

陽清基的外甥女陽佳蓉說，外婆生前一直惦記著大舅，外傳大舅早已過世，但她曾透過南非辦事處查證，都得到陽清基還活著訊息，但無法透露個人資料，因此聯繫不上。

一曲古調 族人唱和憶往

「我一直想回來！」陽清基說，故鄉的人、語言至今不曾忘記，很想回故鄉看看，卻因為工作忙碌耽擱，這次會多待幾個月，與親友們好好敘舊。

「嘿啊吼咿啞～」陽清基一哼起阿美族的古調，親友們就開心唱和、擁抱，親友笑問，「郭英男登上奧運的表演舞台時，你有沒有想到我們？」一夥人開心暢談憶往。

(中國時報)

一張老照片 警察幫他找到親人

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