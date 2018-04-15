澎湖灣沙灘路跑 1500選手較勁

2018年04月15日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

主打澎湖最美麗的海灣，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處邀集澎湖縣各機關團體，14日盛大舉辦「2018澎湖灣沙灘路跑嘉年華」，號召1500多名選手挑戰隘門沙灘路跑，打響今年澎湖觀光季第一炮。

陽光、沙灘、碧海、藍天、石滬、玄武岩地景，是澎湖風光最美的金字招牌，澎管處訂今年是澎湖「2018海灣旅遊年」，為了迎接年底「世界最美麗海灣組織 2018年國際年會in澎湖」盛會到來，率先舉辦「2018澎湖灣沙灘路跑嘉年華」暖身。

路跑嘉年華會選定澎湖最具觀光魅力代表的隘門沙灘舉行，著名的月牙灣海灘橫跨湖西鄉隘門、林投、尖山三大村落，綿延超過4公里的潔淨貝殼沙灘，這裡是澎湖最美、最長的黃金沙灘美景。

澎管處廣發英雄帖，2018澎湖灣沙灘路跑嘉年華獲得熱烈回響，來自全台各地1500多名慢跑好手踴躍報名、共襄盛舉，一起挑戰沙灘慢跑的暢快感與新任務。

昨日下午4時許，所有選手齊聚隘門沙灘蓄勢待發，澎湖縣長陳光復、澎管處長方正光、馬公市長葉竹林及活動代言人歌手梁一貞、超馬好手林義傑等來賓親臨現場為大夥加油打氣。

鳴槍聲響，伴隨著陽光、沙灘、碧海、藍天、夕陽餘暉，選手們邁開步伐齊步向前衝，勇腳征服世界最美麗海灣，挑戰12公里競賽組、6公里競賽組、3公里健走組，一起為2018年澎湖觀光季揭開序幕。

主辦單位澎管處更貼心加碼舉辦別開生面的「海洋沙灘協奏曲音樂饗宴」晚會，規畫了優質健康戶外運動沙灘路跑結合海灘遊憩、浪漫音樂元素的新創意，特別邀請電影「海角七號」主角范逸臣擔任晚會壓軸嘉賓，炒熱現場氣氛，熱鬧、瘋狂的搖滾熱門動感音樂旋律帶動一波波精采高潮，今夏澎湖浪漫夜未眠。

(中國時報)