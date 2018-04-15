蘇花公路坍方 109人受困4小時

蘇花公路14日下午坍方，蘇花公路沿路多處落石及坍方。（新城警分局提供）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

蘇花又坍！14日午後全台降下大雨，台9線蘇花公路162至171K和平段沿路出現零星落石，168.6公里處大面積坍方，造成雙向交通中斷。雖無人員受傷，26部車、109位民眾受困仁清隧道與附近路段超過4小時，預計今(15)日上午10時全線搶通。

「第一次看到落石發生在眼前，相當可怕！」受困仁清隧道的游姓民眾說，下午5時許車開過和平後，雨勢就超大，巨大的水量從山坡上傾瀉而下，開到仁清隧道口，驚覺前方路況不太對勁，隔沒幾秒就發現大片土石泥流崩落蓋過路面，後面車輛都緊急煞車，受困隧道內4個多小時，直呼「差點回老家！」

一名住在花蓮的女子也透過臉書求救，指2個孩子的爸爸被困在蘇花，後來確認平安，但道路未搶通前，整晚只好透過電視新聞「聽先生的聲音」；見不到人心情依然很忐忑。

公路總局第四區養護工程處指出，受阻路段陸續在昨晚8時許恢復單向通車，受困仁清隧道與附近路段人車，則在晚間10時許分兩階段撤離；較嚴重坍方處168.6k，預計今天上午10時才能搶通。

公路總局南澳工程段長陳文昌表示，因坍方處邊坡極不穩定，持續有間歇性落石，現場機具無法作業，加上夜間視線不佳，雨勢較大，影響搶修進度，蘇花公路自14日下午5時許實施162k至179k路段道路管制，現場只出不進。

(中國時報)

澎湖灣沙灘路跑 1500選手較勁 建成國中校慶 蔡衍明憶求學時光

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。