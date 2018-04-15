蘇花公路坍方 109人受困4小時

2018年04月15日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

蘇花又坍！14日午後全台降下大雨，台9線蘇花公路162至171K和平段沿路出現零星落石，168.6公里處大面積坍方，造成雙向交通中斷。雖無人員受傷，26部車、109位民眾受困仁清隧道與附近路段超過4小時，預計今(15)日上午10時全線搶通。

「第一次看到落石發生在眼前，相當可怕！」受困仁清隧道的游姓民眾說，下午5時許車開過和平後，雨勢就超大，巨大的水量從山坡上傾瀉而下，開到仁清隧道口，驚覺前方路況不太對勁，隔沒幾秒就發現大片土石泥流崩落蓋過路面，後面車輛都緊急煞車，受困隧道內4個多小時，直呼「差點回老家！」

一名住在花蓮的女子也透過臉書求救，指2個孩子的爸爸被困在蘇花，後來確認平安，但道路未搶通前，整晚只好透過電視新聞「聽先生的聲音」；見不到人心情依然很忐忑。

公路總局第四區養護工程處指出，受阻路段陸續在昨晚8時許恢復單向通車，受困仁清隧道與附近路段人車，則在晚間10時許分兩階段撤離；較嚴重坍方處168.6k，預計今天上午10時才能搶通。

公路總局南澳工程段長陳文昌表示，因坍方處邊坡極不穩定，持續有間歇性落石，現場機具無法作業，加上夜間視線不佳，雨勢較大，影響搶修進度，蘇花公路自14日下午5時許實施162k至179k路段道路管制，現場只出不進。

(中國時報)