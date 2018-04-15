建成國中校慶 蔡衍明憶求學時光

台北市建成國中14日舉行創校50周年校慶活動，校長劉文鴻（右三）、台北教育大學教授莊淇銘（右二）、旺旺集團董事長蔡衍明（左三）及貴賓們在台上切蛋糕慶祝。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

「我愛建成，生日快樂！」台北市建成國中50周年校慶14日熱鬧登場，活動包含園遊會、校史回顧及花燈展示，吸引百位校友同樂，現場也推出3層大蛋糕，全場同唱生日快樂。身為校友的旺旺集團董事長蔡衍明也回母校同歡，並與昔日恩師一同巡禮校園、回憶求學時光。

1968年創校的建成國中原設於華陰街，後遷移至原北市府、日據時期「建成小學校」舊址，緊鄰台北當代藝術館，集結豐富的人文藝術資源，校友在各領域均有傑出表現，包含旺旺集團董事長蔡衍明、台北教育大學教授莊淇銘等人。蔡衍明昨天出席校慶時更感性表示，一轉眼已畢業46年了，非常開心能回母校，重溫求學時光！

莊淇銘致詞時也打趣說，以前讀書都被老師打，「但他打出了大學教授、台灣首富蔡衍明；多打幾下應該會變成世界首富！」逗得台下哄堂大笑。

建成國中校長劉文鴻則表示，非常開心能夠透過校慶活動，再次凝聚校友學生的向心力，學校長期致力藝文領域教學，今年校內國樂、絲竹及打擊團均榮獲全國音樂比賽優等獎，並成立北市第一個國樂專班，將於8月招生，盼能培養更多優秀學生。此外，建成也榮獲「教育部樂活運動站優質學校」，在校內打造法式滾球場、戶外籃球場等場地，要讓學生快樂學習、健康成長，讓學習與生活並進。

昨天50周年校慶大會上，合唱團、薩克斯風等節目輪番表演；國樂表演更是由校友與學生攜手演出，帶來「冰雪奇緣」、「黃飛鴻」等曲目，獲得滿堂彩，最後重頭戲則是校方特別準備的3層大蛋糕，典禮就在全場合唱生日快樂歌下，氣氛溫馨、歡樂的畫下句點。

(中國時報)

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