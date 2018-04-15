新竹縣 湖口鄉－經典客家風味 酸菜是靈魂

這家湖口鄉無名老店，口味在地，30年來屹立不搖。（邱立雅翻攝）

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中國時報
（邱立雅）

隨處可見的豬血湯總被認為是道平凡無奇的小吃，清湯水配上脆嫩的豬血塊，撒上韭菜末澆一匙沙茶，薄薄一層油花簡單上桌。但這可不是客家人愛吃的傳統味，客家庄正統的豬血湯光是湯底就大有學問。

位在湖口民權街的無名老店，販售炒米粉、羹湯麵等大眾小吃，因就位在市場附近，每天人潮滿滿，賣的就是湖口鄉民的記憶美食。而這道客家風味的酸菜豬血湯，據老闆陳正闊表示，客家人的豬血湯不放韭菜，湯底要用大骨熬高湯，整碗湯才有滋味。

「好吃的關鍵在酸菜。」陳正闊表示，酸菜熬湯之後釋出酸味，還能帶有一點甘甜，大腸跟小腸則一定要清洗乾淨，大腸軟、小腸脆，入口即帶來多層次的口感，而主角豬血，一定要選用新鮮豬血，且火侯要小心控制，免得豬血爛成海綿。

而如何掌握豬血品質？陳正闊也有撇步，賣豬血湯30年來經驗老道，他透露平日的豬血品質最佳，如遇上大節日，供貨上可能有不穩的狀態，他便會提前向熟識的攤商購買豬血保存，務求每碗端上桌的豬血湯品質一致。

老闆娘陳秀英說，料好也要煮得好，豬血湯熬整天必須隨時控制火侯，保持湯水不出煙但會燙嘴的溫度，冬天大約維持在攝氏70度、夏天則在50度，上桌才能保持最佳品質。

這家30年老店承載湖口人的美食記憶，陳秀英說，1天大約可賣30斤的豬血，也有許多忠實老客人，就算搬離湖口也會特地來吃，吃完還不夠，還要打包一大袋才滿足。

地址：新竹縣湖口鄉民權街21-1號

電話：（03）6993346

營業時間：上午8時30分至晚上7時（周三、周四公休）

售價：豬血湯1碗30元

(中國時報)

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