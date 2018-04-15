台中市 北屯區－1碗20元 台式早餐最對味

2018年04月15日 01:09 中國時報 張妍溱 ）

台中市北屯區平昌里有家傳統早餐店，店內大腸豬血湯因為吃起來有古早味且無臭羶味道，深受饕客喜愛，目前由家族第2代邱妙淯經營，到了早、午用餐時間，店前常大排長龍，邱妙淯說，家族從大伯時代就開始賣豬血湯，她爸爸向大伯學藝再傳承下一代，另開設「大腸邱豬血湯」。

邱妙淯說，為保持傳統做法，這裡的豬血湯30年如一日，採原汁高湯烹煮豬血，搗碎炸好的油蔥倒入湯裡，下鍋的豬血不可以用滾的煮熟，要用「燜」的，才會Q彈好吃，盛進碗裡加上薑絲和酸菜，味道融合一塊兒，調合肥嫩的豬腸和彈牙的豬血，口感鮮甜。

店裡的大腸是每日清早老闆邱長枝到市場採買回來，自己處理、翻洗。他強調，食材要純淨天然，不能用化學藥劑清洗，鮮腸鮮嫩滑溜，洗好後將整串大腸下鍋燉煮約2個半小時，才會軟爛好吃。

20年的老客人張先生說，豬血湯很普遍，但在地人都吃「大腸邱豬血湯」，他個人習慣傳統口味，有油蔥及酸菜香氣的湯頭吃起來很夠勁，再搭配1碗炒麵即飽餐一頓，最喜歡店裡的大腸豬血湯、綜合湯，有阿嬤的古早味。

地址：台中市北屯區天津路四段280巷10號

營業時間：上午6時至11時（售完為止、周一公休）

售價：豬血湯1碗20元、大腸豬血湯1碗45元

(中國時報)