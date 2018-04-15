雲林縣 北港鎮－神祕配料「豬眼」饕客喊讚

2018年04月15日 01:09 中國時報 張朝欣 ）

雲林縣北港鎮「新市仔口」豬血湯，不僅豬血可口美味，加了豬眼睛與豬牙齦更是風味獨特，是老饕的最愛，不過不少顧客反映豬眼睛的瞳孔看起來過於「驚悚」，因此老闆便把豬瞳孔去掉，但還是有人無法克服心理障礙「不敢吃」。

「新市仔口」豬血湯已有50餘年歷史，原本位於北港鎮新市場旁，去年才搬到華勝路上，其豬血湯搭配北港特有的煎盤粿與米腸、滷腸、香腸，是在地人最喜歡的早、午餐，用餐時間總是大排長龍。

老闆吳振源表示，早年他父母親是推著攤車四處叫賣，當年北港地區有許多成衣、紙料、雜糧加工廠，員工體力消耗大，下午都會吃點心，豬血湯與煎盤粿是最受歡迎的點心。

吳振源的豬血湯選用優質豬血，吃起來沒有腥臊味，添加了鹹菜、韭菜、蔥頭酥、蝦米，口感多元，每天清晨4時許吳振源便起來備料，確保食材新鮮。

吳振源說，一般的豬血湯都會添加豬腸子，他的豬血湯獨特之處在於可添加豬眼睛與豬牙齦，豬眼睛吃起來脆脆的，含有一些膠質，口感獨特不乾柴，有些顧客無法克服心理障礙嘗試，但喜歡的人可是視為珍饈，每次必點；豬牙齦俗稱「天梯」，吃起來脆中帶Q，兩者都是豬血湯的最佳配料。

地址：雲林縣北港鎮華勝路98號

營業時間：上午6時30分至中午12時30分（不定期公休）

電話：0938037036

售價：豬血湯1碗20元、綜合湯1碗30元

(中國時報)