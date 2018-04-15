台東縣 台東市－絕配搭檔 豬血湯＋糯米腸

老字號的卑南豬血湯，是遊客到台東非吃不可的銅板美食。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報

老字號的卑南豬血湯，在台東香傳60年，口感滑嫩Q彈的豬血，輕咬一口，還有「噗哧」的湯汁噴出，加上香味濃郁的湯頭，1碗40元，再配上1盤糯米腸，是遊客到台東非吃不可的銅板美食。

台東的卑南豬血湯其實有兩家，1家在傳廣路，另1家在更生路，兩家有親戚關係，都以正宗創始店、別無分號自居，不過由於兩家的豬血湯系出同源，口感大同小異，同樣令人回味無窮。

走進傳廣路的卑南豬血湯，4面牆全是密密麻麻的簽名，想找空位填上自己的名字，已經非常困難，可見人氣之高，很多到台東的觀光客都會來朝聖，是台東遠近馳名的排隊美食。

為了保持豬血的新鮮，老闆一大早就到市場取溫體現殺豬的豬血立即處理，超大塊、入味的豬血Q彈滑嫩，沒有腥味，咬下去還有噴汁的感覺，大骨熬的湯頭走的是重口味，濃郁而不油膩，小小1碗豬血湯加入大腸、酸菜、韭菜、蔥花、胡椒，口感多層次、有變化，喝完1碗，還想再來1碗。

包入油蔥及花生的米腸也是必點美食，老闆強調，腸衣採用天然豬大腸，而不是人工合成；一般食客都是點1碗豬血湯及1份米腸即可飽足，如果想吃「澎湃」一點，店裡還有汆燙韭菜及各種豬內臟的小菜供選擇。

地址：台東縣台東市傳廣路117號

電話：（089）324472

營業時間：上午9時30分至晚上7時30分

售價：豬血湯1碗40元、糯米腸1份40元

(中國時報)

雲林縣 北港鎮－神祕配料「豬眼… 雙北市長 都直言困難重重

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。