台東縣 台東市－絕配搭檔 豬血湯＋糯米腸

2018年04月15日 01:09 中國時報 莊哲權 ）

老字號的卑南豬血湯，在台東香傳60年，口感滑嫩Q彈的豬血，輕咬一口，還有「噗哧」的湯汁噴出，加上香味濃郁的湯頭，1碗40元，再配上1盤糯米腸，是遊客到台東非吃不可的銅板美食。

台東的卑南豬血湯其實有兩家，1家在傳廣路，另1家在更生路，兩家有親戚關係，都以正宗創始店、別無分號自居，不過由於兩家的豬血湯系出同源，口感大同小異，同樣令人回味無窮。

走進傳廣路的卑南豬血湯，4面牆全是密密麻麻的簽名，想找空位填上自己的名字，已經非常困難，可見人氣之高，很多到台東的觀光客都會來朝聖，是台東遠近馳名的排隊美食。

為了保持豬血的新鮮，老闆一大早就到市場取溫體現殺豬的豬血立即處理，超大塊、入味的豬血Q彈滑嫩，沒有腥味，咬下去還有噴汁的感覺，大骨熬的湯頭走的是重口味，濃郁而不油膩，小小1碗豬血湯加入大腸、酸菜、韭菜、蔥花、胡椒，口感多層次、有變化，喝完1碗，還想再來1碗。

包入油蔥及花生的米腸也是必點美食，老闆強調，腸衣採用天然豬大腸，而不是人工合成；一般食客都是點1碗豬血湯及1份米腸即可飽足，如果想吃「澎湃」一點，店裡還有汆燙韭菜及各種豬內臟的小菜供選擇。

地址：台東縣台東市傳廣路117號

電話：（089）324472

營業時間：上午9時30分至晚上7時30分

售價：豬血湯1碗40元、糯米腸1份40元

(中國時報)