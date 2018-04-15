雙北市長 都直言困難重重

2018年04月15日 04:10 中國時報 張潼 、 葉書宏 、 吳堂靖 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院政務委員張景森指稱「只要台北、新北、基隆、宜蘭、桃園都節電10％，就可以不蓋深澳電廠。」引起雙北市長質疑。台北市長柯文哲認為台北市要降1％都不容易，還要減10％？這相當困難。新北市長朱立倫強調，新北市過去幾年都是節電冠軍，目標都是節電1％，未來會持續努力節電，但市民質疑的是，為何要用高汙染的燃煤發電？

柯文哲稱降1％都不容易

柯文哲直言，工商業發展，用電不增加都不容易，更何況是節電10％，他指出，深澳電廠議題是專業問題，核四應該是不會蓋了，那核一、核二什麼時候要退役，以及退役後供電怎麼補上來？常常因為國家不可信、政府講的人民會懷疑，所以政府更要公開透明，拿出數據供民眾評論。

柯文哲強調，深澳電廠蓋不蓋，應該用數據來問答。像他知道，台灣工商業還是集中在北部，所以有南電北送的問題，那如果不蓋深澳電廠，台灣的供電網絡是否可行？這都要解決。但他重申，這問題不是他的專業，沒花時間研究，政府有義務把資料拿出來去說服人民。

根據北市環保局統計，台北市去年總用電度數為152億度，較前年少0.84％，單從住宅用電來看，去年也較前年少0.8％用電量，均是6都表現名列前茅。環保局長劉銘龍表示，期盼未來3年能夠朝向每年降低2.5億度的電，也就是每年少1％到1.5％的目標邁進。

朱立倫指應有其他選項

朱立倫表示，新北市近年都是節電冠軍，目標僅節電1％至2％，繼續努力做好節電，但是能源供應是另外一回事，能源有其他選擇，為何要用高汙染的燃煤發電，這是民眾的疑慮，行政院或台電該說明清楚。

朱立倫表示，市民要的是真相，不能犧牲市民健康去換取發電，其他的選項是什麼？他強調，民進黨是中央的執政黨，過去這兩年的政績，會成為民眾年底選舉一個重要參考，應該是把執政做好，而不是全力拚選舉。

(中國時報)