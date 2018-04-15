12歲到82歲勇腳 瘋鐵馬進香

苗栗市長邱炳坤（右二）與北港朝天宮董事長蔡咏鍀（左二）率鐵馬進香團車隊，自苗栗天后宮出發。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗市公所結合天后宮策畫重現1甲子前鐵馬進香團，14日從天后宮出發，有54個車隊350名信眾騎單車南下北港朝天宮進香，成員從12歲到82歲高齡，將以2天1夜挑戰往返345公里路程，締造朝天宮最龐大單車進香團的紀錄，更是繼大甲媽起駕後掀起另個「瘋媽祖」宗教熱潮。

苗栗天后宮-北港朝天宮

苗栗市長邱炳坤表示，60年前鐵馬進香曾在苗栗掀起熱潮，成為苗栗特有的進香文化；然隨著時代變遷、交通發達而漸漸沒落。如今自行車運動在台灣蔚為風潮，市公所決定復刻、重現這項古風鐵馬進香文化。

睽違1甲子的鐵馬進香團，經苗栗市公所與天后宮積極規畫半年14日成行，隊伍從中正路魚貫而出，蜿蜒數公里長，場面壯觀。成員中有85名女性、265名男性，年紀最小的是12歲來自中市的紀冠廷，由父親紀坤杉陪騎，最高齡的是82歲的廖昶堯，與81歲謝長裕同行。

天后宮一早在出發前準備了豐盛的早餐，犒賞來自全台各地的鐵馬信徒，熱騰騰的早餐後開始暖身。車隊傍晚抵朝天宮，預計15日下午返回天后宮。

市長邱炳坤、市代會主席賴桂煖、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、天后宮主委林岳爐、副主委詹欽淼及頭份市長徐定禎等人，先行在2樓祈福請下「三媽」，坐上特製的3開鐵馬鑾轎，隨後鳴笛後引導車隊出發。縣長徐耀昌、縣府祕書長陳斌山等人也到場為信眾加油打氣。

復刻60年前進香文化

車隊於上午6時40分出發，隊伍蜿蜒數公里，場面十分壯觀，而主辦單位也在沿途設有11處補給點，為長途跋涉的鐵馬騎士補充體力，途中的寺廟也熱情提供熱食、飲料供車友享用。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮媽祖神威遠播南非、美國、大陸湄洲等地，信眾香客遍及世界各地，龐大的鐵馬進香團則是頭一遭，他專程夜宿苗栗，清晨騎著單車和騎士一起創造宗教歷史新頁。

他另預告，朝天宮12月9日將辦理千人單車環島，也邀請進香團「勇腳」參加。

(中國時報)

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