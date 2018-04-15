高美溼地首日交管 疏運見效

2018年04月15日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

高美溼地遊客與日俱增，衍生違規停車等交通亂象，假日尖峰時段美堤街交通管制14日啟動，首日搭乘接駁車約疏運2160人次，取代800車次小汽車，普獲好評，但美景勝地缺乏生態導覽，遊客不免抱怨頂烈日等接駁車，到站後只能走走看看，可惜了。

須烈日下等車 遊客怨

被譽為一生必遊絕景的高美溼地，每年吸引國內外遊客上百萬人次，許多民眾駕車直達，衍生諸多交通亂象。市府施鐵腕，規畫例假日、國定假日14至20點進行交通管制，美堤街禁止汽機車進入，改採從停車場接駁，台中市交通局長王義川14日前往視察管制情況，接駁相當順暢。

交通管制普遍獲得讚聲，不過，蔡姓計程車司機說，假日進出高美溼地計程車約百輛，許多外國遊客在清水或市區搭小黃，管制後造成觀光客不便。當地私人停車業者蔡先生無奈說，希望市府輔導合法化，有足夠停車場就能吸引更多遊客，現在尖峰時段車子進不來，他們不知怎麼辦。

陳姓遊客說，許多遊客會駕車暢遊高美溼地，例假日下午尖峰時段實施交通管制，雖立意良善，但民眾得花更多時間在烈日下等車，恐影響興致，建議增設景點導覽，以增加誘因。搭接駁車的張小姐則表示，美堤街變得更寬廣及順暢了。

缺生態導覽 建議增設

王義川指出，例假日提供免費專車，班距採遊輪式時刻表密集發車，約10分鐘就1班，來回行駛第一、第二停車場及高美溼地，人潮較多時加發班次，日落後持續疏運散場人潮至19時30分，也額外準備3台電動低地板公車，服務行動不便者及年長者。

(中國時報)