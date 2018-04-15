初選喬不定 藍營戰將難產

2018年04月15日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

民進黨提名立委黃偉哲參選2018台南市長，藍營參選人遲遲無法定案，國民黨籍黃秀霜、高思博皆希望速戰速決，4月底確定提名，無黨籍的陳子敬則老神在在，認為6月再決定也不遲。

黃秀霜、高思博 盼早定案

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，國民黨籍角逐者黃秀霜與高思博都希望初選機制越快定案越好，無黨籍陳子敬認為提名時機不需隨民進黨起舞，因此3人初選遊戲規則到底採一階段或兩階段民調方式，至今未決定。

陳子敬多次疾呼整合無黨籍與國民黨，以在野聯盟推出市長參選人，但未獲國民黨明確回應，針對國民黨有意參選的黃秀霜、高思博兩人希望4月底確定提名人選，陳子敬認為，國民黨若著急，黨內可先決定1個對象，再與他協商，他並非國民黨籍參選人，沒必要去干涉國民黨內的家務事，照自己選戰腳步，不需要太快定案。

陳子敬表示，「他們應該自己先喬出1人，再來協商，不要把無法決定人選的責任推給我」，民調雖公平，但民調產生的結果一定會造成裂痕，民進黨初選6位參選人在民調出爐後，仍因參選人彼此心結而餘波盪漾，他贊成盡量以協商方式來推派人選，最不會有後遺症。

無黨籍陳子敬 老神在在

黃秀霜表示，4年前台南市長選戰，她3月下旬就確定披掛戰袍，今年已進入4月中，初選機制遲疑未決，希望可在4月底前提名確定，不然恐讓選民失望。

高思博是3人中唯一堅持一階段民調的參選人，他強調3人該以一次民調決勝負，若以二階段民調，形同有人是勝部冠軍，機制上來說不公平。

(中國時報)