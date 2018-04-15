馬頭山監測井 1口未開篩

馬頭山掩埋場環評案，因地下水監測井遭質疑未開篩，高市環保局派人探勘查驗，確有1口井管並未開篩。（郭韋綺攝）

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中國時報
／高雄報導

馬頭山事業廢棄物掩埋場6年前開鑿8口地下水監測井，未測到地下水，但反馬頭山自救會多次質疑監測井未開篩而誤導環評，上月自行蒐證提出未開篩證據，高市環保局會同自救會、富駿公司赴預定地探勘，截至14日晚上共抽驗7口井，其中1口未開篩、2口有開篩，另4口則無法判斷。

2口開篩 4口無法判斷

對於監測井未開篩，富駿公司強調，被抽查監測井管是委託包商進行地質和地下水鑽探，本著相信專業的精神，採用其報告書所提供資料提交環評審查，未料發生如此疏失，將會全力配合拔除井管，釐清真相。

拔除監測井管作業從13日起進行，因埋管地點偏遠陡峭，上百名反設掩埋場鄉親聚集在預定地入口旁的馬雲宮觀看全程直播。

15口將全部拔出確認

因事隔多年，監測井管拔除工作異常困難，已拔出3口，其中第1口沒開篩，第2口拔到一半斷裂，無法判斷，第3口有開篩，但孔洞僅約0.1公分，非環評書中記載的0.8公分。昨開篩作業持續進行，再拔4口井管，但只有1口井管拔出、管上有4處開篩孔。

環保局表示，雖然富駿近年又增設多口監測井，依環評書記載共有15口，都會全部拔出確認是否開篩，若確認均無開篩，替富駿監測的技師恐會有刑責。

均無開篩 技師恐負刑責

居民林耀宗表示，旗山、內門長期仰賴地下水灌溉農作物，不可能如環評所指沒有地下水，當地地質脆弱、易滑動，一旦發生大地震，掩埋場崩塌機率很高，恐造成地下水汙染浩劫。

居民黃小姐說，不只地下水，掩埋場計畫興建41座煙囪排放廢氣，也會帶來空氣汙染。

(中國時報)

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