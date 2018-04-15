新聞透視－律己寬待人嚴 難怪被痛電

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中國時報

民進黨期盼2025年達到非核家園的目標，卻提不出新能源配套措施，深澳電廠問題延燒，最後竟成為「論斤秤兩」的叫賣遊戲，要北部縣市節電10％談何容易，連近年來節電冠軍縣市政府也僅有1％至2％，能源政策淪為口水，要民眾如何期待非核家園？

能源政策為全國性政策，攸關全台經濟、民生等問題，應全台一體適用，怎麼會有「北部5縣市節電10％，可以不蓋深澳電廠」的條件說？難道節電是某些特定地方政府的責任？還是乾脆各縣市自己發電自己管理？到底是政務委員張景森無知？還是刻意愚民？

民進黨執政，卻提不出合情合理的能源政策，去年花蓮民營和平電廠鐵塔倒塌影響供電，行政院宣布帶頭節電，下午1時至3時不開冷氣，改用電扇，也鼓勵公務機關跟進，這不是很可笑嗎？

為了補足能源缺口，環保署日前在各界反對下，強度關山通過深澳電廠環評案，行政院長賴清德甚至背書「乾淨的煤」，如此荒腔走板的論調，引起各界譁然，沒想到如今還有節電10％的條件說，令人瞠目結舌。

節電是趨勢，這點大家毫無疑慮，但必須中央與地方一體適用，如果行政院帶頭要求所有公務機關、學校、銀行等單位全部節電10％，只要達到這目標，要求北部5縣市配合，相信大家都沒有意見。

如果中央官員只是在辦公室爽吹冷氣，然後要求地方政府節電10％，請問誰會信服？原來民進黨的能源政策竟然是「嚴以待人、寬以律己」的兩套標準！

(中國時報)

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