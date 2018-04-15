新住民考駕照 監理站傳撇步

2018年04月15日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林沿海許多新住民媽媽沒有機車駕照，不僅行車危險更面臨無照駕駛6000元以上罰鍰，雲林縣政府14日在水林鄉舉辦「新住民機車考照輔導班」，由監理單位傳授應考祕訣，幫助新住民媽媽安心騎機車上路。

自2015年7月1日起，機車考照新制上路，筆試題庫從原本600題增加到1600題，難度大幅提高，對於新住民而言，因語言、習慣與法令制度的差異，更是一大挑戰，及格率不到60％，目前仍有許多新住民是無照騎車。

雲林縣府與雲林監理站、水林鄉公所、婦幼關懷協會、社會關懷協會為幫助新助民解決無照騎車問題，14日在水林鄉舉辦免費的「新住民機車考照輔導班」，來自越南、印尼、柬埔寨等國家的30名新住民參加，將利用4個星期假日，完成48小時的輔導課程。

越南阮姓新住民媽媽說，她在越南也沒有考駕照，騎機車上路只要注意紅綠燈就不會受罰，來到台灣3年多也是一樣，不過台灣交通執法比較嚴格，被抓到無照騎車至少要罰6000元，為了長久之計，下定決心考照。

雲林監理站站長吳孟峰表示，考照輔導班內容相當豐富，除了教導考照題庫與路考訣竅，還會安排各種肇事預防與急救技巧，只要用心學習，一般都可以順利通過考試，還可學習許多生活技能，更快速融入台灣生活。

(中國時報)