遊艇觀光 業者嘆又只做半套

大鵬灣遊艇帆船活動14日在大鵬灣遊艇碼頭區熱鬧登場，除遊艇亮點外，水上鋼鐵人表演賽也超吸睛。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

近年來遊艇休閒活動在國內蓬勃發展，堪稱擁有得天日獨厚優勢的大鵬灣，14日也在遊艇帆船系列活動開幕式中宣稱，灣內的遊艇碼頭40個船席位將在年底完工，屆時更加完善水上休閒環境，遊艇業者聞訊後超期待，但也透露出對政府「半套推廣」的無奈。

台灣遊艇工業同業公會指出，台灣出品的遊艇，是全世界有名的，但卻長期處於「輸出國」的角色，就連外國人也納悶，為何台灣人不玩遊艇，直到近年興起後才發現，缺乏停泊點是主因之一，因此，目前能發展遊艇休閒的港灣都陸續展開船席位打造作業。

然而，遊艇觀光又面臨另一窘境。「遊艇總不能一直停留在船席位吧？」嘉信遊艇公司總經理龔俊豪指出，乘客搭上遊艇，除為享受乘風破浪的快感外，就是想與一般遊客不同，如搭遊艇到小琉球觀光，但目前在法令的限制下，遊艇只能繞島一圈無法停泊，這對遊客來說相當掃興。

他說，遊艇客有別於一般客群，他們不但是觀光新契機，更與屏縣府極力推廣水上活動促進在地觀光的理念不謀而合，但現在不僅無法靠近小琉球，就連恆春的觀光港也無法進入，半套的推廣模式令人不解。

他強調，以前遊艇可以進入小琉球，後來疑因停泊位子、船身大小等問題嚴加管制，但現今許多問題已解決，期待縣府能在法令上給予協助，真正完善遊艇觀光的發展。

(中國時報)

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