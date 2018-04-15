林右昌、謝立功 為深澳互槓

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中國時報
／基隆報導

深澳電廠議題環評問題引發爭議，基隆市長林右昌、國民黨基隆市長候選人謝立功14日再次互槓。林右昌表示，如果新北市長朱立倫和謝立功支持天然氣，管線經過市區，是要害死基隆人；但謝駁斥，不要把問題都推給新北，還下戰帖要和林公開辯論。

林右昌14日被詢問是否支持深澳電廠重啟環評雖未正面回應，但他表示，深澳電廠位在新北市，只要朱立倫說不要蓋，就沒有使用何種燃料和環境影響評估的問題。

林右昌批評，如果朱立倫、謝立功支持燃氣發電廠，深澳電廠改成天然氣發電，管線會經過整個基隆市區，從中山區、仁愛區、中正區，才會拉到深澳，「那不是要害死基隆人和基隆市嗎？」相信若是燃氣，基隆市民一定會全數反對，「朱市長和謝立功先生在思考這個問題的時候，應該要思考周延」，台電也應拿出科學數據和大家溝通，而不是流於選舉鬥爭的工具和燃氣燃煤之爭。

謝立功反批，他並未支持燃氣發電，而是主張基隆可以開發綠能，林右昌不要迴避問題，「你如果要建，就直接說要建，不要把所有的問題都推到新北市」，因為深澳電廠一旦興建，無論是採燃煤或燃氣發電，不會只有新北市空氣受到影響，也包括基隆市；他也向林右昌下公開辯論戰帖，請他拿出基隆市長的身分正式表態。

(中國時報)

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