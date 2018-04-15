違反勞基法 台電、中油都上榜

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中國時報
／桃園報導

桃園市勞檢處公布2月違反勞基法名單，其中台電、中油等國營事業「榜上有名」，議員呂林小鳳斥「政府帶頭違法」，遑論一般中小企業，超時、不給加班費等問題叢生，直言勞檢處1年稽查的數量，不到桃園總工廠家數的3成，導致桃園許多工廠「我行我素」，呼籲向中央「要人」，增加稽查能量。

勞動檢查處查獲違反勞基法案件以「超時工作」為大宗，其次為「加班費未依法計算」，還有「出勤紀錄不確實」，本周公布2月分違反勞基法的67家事業單位名單，不但國營事業上榜，教育界也有元智大學因沒給加班費挨罰。

針對國營事業「帶頭違法」，勞檢處長周賢平說，台電桃園營業處員工工作超過8小時沒給加班費，台電聲稱都是例行性工作、沒有要求員工加班，但打卡紀錄超時是事實，開罰2萬元。

中油桃煉廠則被查獲至少有5名員工簽訂1年1約，勞檢處認為他們的工作有持續性，有的早在2013年就開始1年1約，認定違反勞基法「以定期契約雇用勞工從事繼續性工作」，開罰2萬元。　周賢平指出，1年1約的勞工沒有保障，契約期滿就能直接終止雇傭關係、領不到資遣費，因此若是持續性工作，就不能簽定期約。

周賢平坦言「人力很吃緊」，桃園公司行號近6萬家、勞工人數達110萬人，多次向中央大聲疾呼「要人」，2年卻只增加2位勞檢員到32位，平均每人每年稽查量達255件、負擔重，但和桃園公司行號家數相比仍不足，只能以檢舉案和最容易違反勞基法的行業別主動出擊，今年將以電子、製造、醫療、保全、派遣、金融和保險業為重點稽查對象，呼籲業者遵守勞基法。

(中國時報)

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