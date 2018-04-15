涂醒哲談水園道 居民憂淹水

2018年04月15日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府為建設東北區水岸藍帶，透過前瞻計畫補助，將投入2.35億元把北排水維新支線重新打造成730公尺水園道，14日市長涂醒哲出席施工座談會，聽取地方心聲，多數居民強烈要求不要再淹水，同時要求市政府解決當地停車位不足與交通壅塞問題，涂醒哲允諾會要求相關單位協助解決，讓昔稱「黑水溝」的北排水維新支線媲美台中綠川。

市府工務處長李建賢指出，水園道計畫5月上網公告發包，預計工期17個月，工程包含北排水維新支線「開蓋」後的水岸環境營造與汙水截流、淨化兩部分，日後維新路、玉峰街等路段除擁有親水岸環境，還有具環境教育意義的水質淨化場，同時北排水維新支線的通水力也大幅提高，達到10年最大雨量承受水準。

座談會現場，多位居民紛紛提出他們的隱憂，包括淹水、當地停車位不足、交通堵塞、老樹維護、汙水臭味等狀況，以及嘉義舊監獄路段將從6線道改成4線道，日後交通堵塞是否更嚴重等疑慮，要求市府不應只強調日後的環境如何美麗，而是做好周全規畫，讓民眾不用承受淹水之苦。

李建賢指居民擔心開蓋後更容易淹水，但水園道計畫並非單純開蓋，而是把原本被覆蓋的涵管打開，將水道加寬、加深，讓通水容量更大，有效杜絕水患，至於水園道連結檜意森活村，假日因遊客眾多，造成停車位一位難求，以及交通堵塞狀況，可透過增設停車位來因應。

(中國時報)